FOTO 'Nestao' je spomenik kralja Tomislava u Zagrebu
Jedan od najprepoznatljivijih zagrebačkih prizora ovih je dana privremeno nestao iza skela i zaštitnog platna. Spomenik kralju Tomislavu, koji desetljećima dočekuje putnike ispred Glavnog kolodvora i dominira istoimenim trgom, trenutačno je na redovitom ljetnom 'tretmanu'...
Jedan od najprepoznatljivijih zagrebačkih prizora ovih je dana privremeno nestao iza skela i zaštitnog platna. Spomenik kralju Tomislavu, koji desetljećima dočekuje putnike ispred Glavnog kolodvora i dominira istoimenim trgom, trenutačno je na redovitom ljetnom 'tretmanu'... | Foto: Igor Soban/PIXSELL