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'BRONČANA FIGURA'

FOTO 'Nestao' je spomenik kralja Tomislava u Zagrebu

Jedan od najprepoznatljivijih zagrebačkih prizora ovih je dana privremeno nestao iza skela i zaštitnog platna. Spomenik kralju Tomislavu, koji desetljećima dočekuje putnike ispred Glavnog kolodvora i dominira istoimenim trgom, trenutačno je na redovitom ljetnom 'tretmanu'...
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Zagreb: Nestao spomenik kralja Tomislava
Jedan od najprepoznatljivijih zagrebačkih prizora ovih je dana privremeno nestao iza skela i zaštitnog platna. Spomenik kralju Tomislavu, koji desetljećima dočekuje putnike ispred Glavnog kolodvora i dominira istoimenim trgom, trenutačno je na redovitom ljetnom 'tretmanu'... | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Jedan od najprepoznatljivijih zagrebačkih prizora ovih je dana privremeno nestao iza skela i zaštitnog platna. Spomenik kralju Tomislavu, koji desetljećima dočekuje putnike ispred Glavnog kolodvora i dominira istoimenim trgom, trenutačno je na redovitom ljetnom 'tretmanu'... | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 1

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