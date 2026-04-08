Nepoznati počinitelj je iz otvora betonskog postolja križa koji se nalazi na otvorenom prostoru u Bilogorskoj ulici ukrao kip vjerskog karaktera
TRAŽE KRADLJIVCA
FOTO Je li moguće? Maznuli kip Djevice Marije kod Đurđevca!
Kip Djevice Marije nestao je između 2. i 3. travnja 2026. godine u mjestu Budrovac nedaleko Đurđevca, izvijestila je PU koprivničko-križevačka.
Kako piše portal ePodravina, nepoznati počinitelj je iz otvora betonskog postolja križa, koji se nalazi na otvorenom prostoru u Bilogorskoj ulici, ukrao kip vjerskog karaktera.
Vlasnika je time oštetio za nekoliko stotina eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje.
