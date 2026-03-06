Obavijesti

PRIZNANJE GRADA ZAGREBA

FOTO Neva Tölle je Zagrepčanka godine: Priznanje za gotovo 40 godina borbe za prava žena

Kao suosnivačica organizacija Ženska pomoć sada, Autonomna ženska kuća Zagreb i Centar za žene žrtve rata, Neva Tölle sudjelovala je u uspostavi prvog SOS telefona za žene žrtve nasilja 1988. godine i prvog skloništa za žene 1990.
Zagreb: Zagrepčankom godine proglašena je Neva Tolle
Aktivistica za ženska ljudska prava Neva Tölle ovogodišnja je dobitnica Nagrade Zagrepčanka godine, javnog priznanja koje dodjeljuje Grad Zagreb za izniman doprinos društvu i promicanju ravnopravnosti. Nagrada joj je dodijeljena za gotovo četiri desetljeća predanog rada na zaštiti žena koje su preživjele nasilje i njihovih obitelji. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
