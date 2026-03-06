FOTO Neva Tölle je Zagrepčanka godine: Priznanje za gotovo 40 godina borbe za prava žena

Kao suosnivačica organizacija Ženska pomoć sada, Autonomna ženska kuća Zagreb i Centar za žene žrtve rata, Neva Tölle sudjelovala je u uspostavi prvog SOS telefona za žene žrtve nasilja 1988. godine i prvog skloništa za žene 1990.
Aktivistica za ženska ljudska prava Neva Tölle ovogodišnja je dobitnica Nagrade Zagrepčanka godine, javnog priznanja koje dodjeljuje Grad Zagreb za izniman doprinos društvu i promicanju ravnopravnosti. Nagrada joj je dodijeljena za gotovo četiri desetljeća predanog rada na zaštiti žena koje su preživjele nasilje i njihovih obitelji.
Tölle je jedna od ključnih figura feminističkog pokreta u Hrvatskoj te dugogodišnja zagovornica prava žena i rodne ravnopravnosti. Kao suosnivačica organizacija Ženska pomoć sada,
Autonomna ženska kuća Zagreb i Centar za žene žrtve rata, sudjelovala je u uspostavi prvog SOS telefona za žene žrtve nasilja 1988. godine i prvog skloništa za žene 1990. godine u tadašnjoj istočnoj Europi, čime su postavljeni temelji sustava podrške ženama u Hrvatskoj i regiji.
Njezin rad obilježava kontinuirano pružanje stručne pomoći ženama, snažno zagovaranje zakonskih promjena te promicanje odgovornog i etičnog medijskog izvještavanja o nasilju nad ženama. Tijekom dugogodišnjeg djelovanja povezivala je stručnjakinje iz različitih područja, potičući interdisciplinarnu suradnju koja je pridonijela važnim društvenim i zakonodavnim promjenama u Hrvatskoj.
Kroz zagovarački rad pridonijela je jačanju pravnih i institucionalnih mehanizama zaštite žena, ali i kontinuirano upozoravala na sustavne propuste koji ih ugrožavaju, poput diskriminatorne sudske prakse, neadekvatnog kažnjavanja nasilja i primjene neznanstvenih koncepata u postupcima vezanim uz nasilje nad ženama.
Njezin angažman doveo je i do zakonskog rješenja kojim se osigurava zaštita i tajnost adresa organizacija koje pružaju sklonište i savjetovanje ženama koje su preživjele nasilje i njihovoj djeci.
Tijekom 2025. godine upozoravala je i na problem sekundarne viktimizacije žena u institucijama te na rodno neutralan pristup zakonodavstvu koji, kako ističe, prikriva strukturalnu prirodu nasilja nad ženama i može ugroziti sigurnost žena i djece. Također se zalagala za prepoznavanje i sankcioniranje prisilne kontrole kao posebnog oblika psihološkog nasilja nad ženama.
U povodu Međunarodnog dana žena, svečanost dodjele Nagrade Zagrepčanka godine održana je u petak u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu.
