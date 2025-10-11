FOTO Neviđene fotke Hillary i Billa Clintona: 'Dragi, sretna ti pedeseta godišnjica braka'
Kada smo se vjenčali prije 50 godina, nisam niti znala kakav nas život čeka. Ipak, jednu stvar sam znala neko vrijeme. To da želim zajedno s tobom proći kroz sve dobro, ali i loše u životu. Sretna ti godišnjica, dragi Bille, napisala je Hillary na Facebooku.
Hillary Rodham i Bill Clinton upoznali su se početkom 1970-ih na Pravnom fakultetu Sveučilišta Yale. Oboje su bili vrlo ambiciozni, društveno angažirani i zainteresirani za politiku. Vjenčali su se 11. listopada 1975. godine u Fayettevilleu, u saveznoj državi Arkansas. | Foto: hillay clinton/facebook