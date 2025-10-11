FOTO Neviđene fotke Hillary i Billa Clintona: 'Dragi, sretna ti pedeseta godišnjica braka'

Najveća kušnja njihova braka dogodila se tijekom Billova mandata kada je izbio skandal s Monicom Lewinsky 1998. godine. Bill je u početku poricao aferu, no kasnije je priznao da je imao “neprimjeren odnos” s pripravnicom. Hillary je tada odlučila ostati uz njega, što je izazvalo različite reakcije – neki su joj se divili zbog snage i odanosti, dok su drugi smatrali da je to učinila iz političkih razloga. | Foto: hillay clinton/facebook