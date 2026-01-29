Obavijesti

News

Komentari 17
ZGRADA U IZGRADNJI

FOTO Nevjerojatan prizor iz Zagreba šokirao prolaznike: 'Ljudi će bus hvatati s prozora?'

Piše Ivan Pandžić, Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Nevjerojatan prizor iz Zagreba šokirao prolaznike: 'Ljudi će bus hvatati s prozora?'
5
Foto: čitateljica 24sata

Zgrožena čitateljica poslala nam je fotografije zgrade u izgradnji na Remetinečkoj cesti, a koja je prema njenim riječima, izgrađena gotovo na samoj ZET stanici.

Admiral

Nije mi jasno tko je dao dozvolu za gradnju stambene zgrade toliko blizu autobusnoj stanici. Zgrada nije par metara od nje, nego gotovo na autobusnoj stanici. Ako su u planu i balkoni, balkon će biti sigurno iznad stanice, govori nam čitateljica koja nam je poslala fotografije stambene zgrade u izgradnji na zagrebačkoj Remetinečkoj cesti.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako kaže, na samim fotografijama može se vidjeti situacija u odnosu na manju bijelu zgradu koja je pored nje. 

Foto: Čitatelj 24sata

- Kako dižu katove zadnjih par mjeseci tako se počelo i više primjećivati koliko je nerealno blizu stanici. Ne znam, možda će si prisvojiti i pješački dio. Osim toga, vidi se i na fotografiji koliko su oduzeli od tog pješačkog djela. I ogradili i 'odrezali'. Pored te u izgradnji, nalazi se manja bijela zgrada i vidi se u odnosu na nju koliko je nova pomaknuta bliže cesti - prepričava nam u šoku.

VRAĆA SE LEGALIZACIJA Bačić: Ne možemo živjeti u oblacima i reći da ćemo srušiti 900.000 bespravnih objekata
Bačić: Ne možemo živjeti u oblacima i reći da ćemo srušiti 900.000 bespravnih objekata

- Što će? Bus hvatati s prozora? - pita se.

Prema državnom sustavu za izdavanje dozvola, zgrada ima građevinsku dozvolu i to za objekt od 17 stanova od kojih su dva prilagođena ulazima i smještajem osobama s invaliditetom. U prizemlju su i dva lokala. Međutim, vidljivo je i po položaju zgrade da je ona "izašla" i na javnu površinu. Investitor je imao i prostora u pozadini na građevinskoj čestici, pa nije jasno zašto je toliko gradio uz javnu površinu. Grad Zagreb je izdao tu građevinsku dozvolu.

Što se tiče balkona, čini se da ih zasad zgrada nema prema javnoj površini. Ali ako ih naprave, to je Generalni urbanistički plan dozvoljavao do jeseni prošle godine. Dozvola je izdana po tim, starim pravilima. 

Investitori su do promjene pravila, često zlorabili mogućnost gradnje "istaka" ili "erkera" nad javnom površinom. Oni su arhitektonsko nasljeđe Zagreba, ali na starim zgradama su bili samo pod nekim prozorima i znatno manji. Ali umjesto njih, investitori su gradili ne samo balkone nego i dijelove stanova koji su bili iznad javnih površina. 

Novi GUP je to ograničio. Istak ne može biti duži od metar i ne može biti na visini nižoj od četiri metra od javne površine, te smije zauzimati najviše trećinu pročelja. Tako da se više neće moći dogoditi da je i dio cijele zgrade podignut iznad javne površine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
Ana Gruica Uglešić otvara zdravstveni centar. U splitskom KBC zabrinuti za odljev sestara
ODLAZAK KOD PRIVATNIKA?

Ana Gruica Uglešić otvara zdravstveni centar. U splitskom KBC zabrinuti za odljev sestara

Za ukupno 120 radnih mjesta primili smo čak 1642 zamolbe za posao, kaže glumica Ana Gruica Uglešić, koja sa suprugom, splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem, otvara privatni zdravstveni centar u Dugopolju
Pojavio se smrtonosan virus. Aerodromi vraćaju COVID mjere!
OPET AZIJA

Pojavio se smrtonosan virus. Aerodromi vraćaju COVID mjere!

Nipah je zoonotska bolest koja se na ljude uglavnom prenosi sa zaraženih svinja i šišmiša, ali se može širiti i bliskim kontaktom s osobe na osobu. U Zapadnom Bengalu identificirano je ukupno 196 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženim pacijentima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026