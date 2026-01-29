FOTO Nevjerojatan prizor iz Zagreba šokirao prolaznike: 'Ljudi će bus hvatati s prozora?'

Nije mi jasno tko je dao dozvolu za gradnju stambene zgrade toliko blizu autobusnoj stanici. Zgrada nije par metara od nje, nego gotovo na autobusnoj stanici. Ako su u planu i balkoni, balkon će biti sigurno iznad stanice, govori nam čitateljica koja nam je poslala fotografije stambene zgrade u izgradnji na zagrebačkoj Remetinečkoj cesti.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako kaže, na samim fotografijama može se vidjeti situacija u odnosu na manju bijelu zgradu koja je pored nje.

Foto: Čitatelj 24sata

- Kako dižu katove zadnjih par mjeseci tako se počelo i više primjećivati koliko je nerealno blizu stanici. Ne znam, možda će si prisvojiti i pješački dio. Osim toga, vidi se i na fotografiji koliko su oduzeli od tog pješačkog djela. I ogradili i 'odrezali'. Pored te u izgradnji, nalazi se manja bijela zgrada i vidi se u odnosu na nju koliko je nova pomaknuta bliže cesti - prepričava nam u šoku.

- Što će? Bus hvatati s prozora? - pita se.

Prema državnom sustavu za izdavanje dozvola, zgrada ima građevinsku dozvolu i to za objekt od 17 stanova od kojih su dva prilagođena ulazima i smještajem osobama s invaliditetom. U prizemlju su i dva lokala. Međutim, vidljivo je i po položaju zgrade da je ona "izašla" i na javnu površinu. Investitor je imao i prostora u pozadini na građevinskoj čestici, pa nije jasno zašto je toliko gradio uz javnu površinu. Grad Zagreb je izdao tu građevinsku dozvolu.

Što se tiče balkona, čini se da ih zasad zgrada nema prema javnoj površini. Ali ako ih naprave, to je Generalni urbanistički plan dozvoljavao do jeseni prošle godine. Dozvola je izdana po tim, starim pravilima.

Investitori su do promjene pravila, često zlorabili mogućnost gradnje "istaka" ili "erkera" nad javnom površinom. Oni su arhitektonsko nasljeđe Zagreba, ali na starim zgradama su bili samo pod nekim prozorima i znatno manji. Ali umjesto njih, investitori su gradili ne samo balkone nego i dijelove stanova koji su bili iznad javnih površina.

Novi GUP je to ograničio. Istak ne može biti duži od metar i ne može biti na visini nižoj od četiri metra od javne površine, te smije zauzimati najviše trećinu pročelja. Tako da se više neće moći dogoditi da je i dio cijele zgrade podignut iznad javne površine.