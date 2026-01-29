Ćorić o HNB-u i Vladi: 'Sad smo došli u fazu deuhljebljivanja...'

Novi ministar financija Tomislav Ćorić u četvrtak je izjavio da su njegovi prethodnici Zdravko Marić i Marko Primorac odradili jako dobar posao te da nema razloga da se iz te utabane staze radi bilo kakav zaokret, najavivši da se u prvoj fazi neće kažnjavati pogreške u fiskalizaciji 2.0.

Nakon primopredaje poslije podne s Markom Primorcem u Ministarstvu financija, upoznat ću se sa suradnicima, iako dobar dio ljudi poznajem temeljem naše prethodne suradnje i već sutra počinjemo raditi, najavio je Ćorić prve korake u izjavi novinarima nakon što je u Saboru izabran za čelnog čovjeka državnih financija i potpredsjednika Vlade.

Tim neće mijenjati jer, rekao je, ekipa u Ministarstvu financija je vrlo profesionalna i nada se uspješnoj suradnji. U petak ga očekuje i program s glavnim tajnikom OECD-a Mathiasom Cormannom te ističe da je Hrvatska napravila ogroman iskorak prema članstvu i nada se da ćemo u idućem razdoblju dobiti pozitivno vijesti.

"Dočekat će me i projekt fiskalizacija 2.0 i, koliko znam, postoji dosta izazova u ovoj ranoj fazi. Treba istaknuti da je riječ o sjajnom projektu koji definitivno ide u smjeru administrativnog rasterećenja i povećanja transparentnosti sustava, a naredno razdoblje iskoristit ćemo da riješimo eventualne neprilagođenosti. Kao i kod svakog velikog projekta ovo je doista 'porođajna' faza fiskalizacije 2.0, koja je bila i očekivana, i nema nijednog razloga da se u prvoj fazi ide s kaznama”, najavio je ministar financija.

Nastavljam planirani hodogram Ministarstva

Kazao je da nastavlja s planiranim hodogramom Ministarstva financija jer je proračun donesen, postoje smjernice fiskalne politike, a, ističe, njegovi prethodnici Zdravko Marić i Marko Primorac su u proteklim godinama odradili jako dobar posao i nema nijednog razloga da se iz te utabane staze radi bilo kakav zaokret.

Kazao je i, na novinarski upit, da su kritike oporbe na njegov račun bile očekivane. Imam dug staž u Vladi i resori koje sam vodio, ali i vremena bili su izazovna, naveo je, i s obzirom na to potpuno mi je jasno da dio oporbe i medija neke stvari smatra problematičnima. „Većina stvari se reciklira, a novost je povezivanje dužnosti u HNB-u i moj prelazak u Vladu, odnosno, priča o inflaciji, a ona je puno kompleksnija od onoga što pojedini zastupnici pokušavaju prikazati”, uzvratio je na kritike.

Činjenicu da preuzima već četvrti resor u Vladi Ćorić je protumačio na način da premijer Andrej Plenković ima povjerenje u njegov rad i da vidi da njegove kompetencije to mogu pokriti.

„Prije političkog života koji je počeo 2016. godine ulaskom u Vladu RH, 13 godina sam radio kao nastavnik na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, upravo u području financija, što se vrlo često u ovim političkim čarkicama zaboravlja. Područje moje ekspertize, i na poslijediplomskom i doktorskom studiju, upravo je monetarna politika, tako da je ulazak u HNB bila jedna prirodna etapa u mojoj karijeri”, kazao je, napomenuvši da je on financijaš. Moj dolazak na poziciju viceguvernera oporba je okarakterizirala kao uhljebljivanje, a sada smo, ističe, "došli u fazu deuhljebljivanja".

Upitan hoće li sada biti više aktivan na platformi X, na kojoj je bio poznat po potpisu 'tć', rekao je da hoće, možda malo više nego prije, ali da će se najprije baviti financijama. „Tć je cijelo vrijeme tu, u različitim formama, ja od sebe ne mogu pobjeći”, poručio je Ćorić.