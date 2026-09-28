FOTO Nevjerojatan slučaj u Zagrebu: 'Ukrali su nam vrata auta i sredstvo za čišćenje...'

Sada mi je smiješno, smijem se od jutra jer i dalje ne vjerujem da nam je netko skinuo vrata s auta, započeo je svoju nevjerojatnu priču Zagrepčanin Josip Crnjac. U ponedjeljak ujutro ga je zatekla nadrealna situacija na parkiralištu u novozagrebačkom naselju Siget.

Bizaran događaj, u kojem su lopovi pod okriljem noći s Volkswagen Golfa sedmice odnijeli jedna vrata, ostavio je vlasnike i policiju u potpunom šoku.

Foto: Privatni album

Josip je prepričao kako je izgledalo jutro kada su on, supruga i beba krenuli prema automobilu parkiranom kod poznate zgrade Super Andrija. Josip je zbog štrajka ZET-ovih vozača na posao planirao taksijem, no nije ga uspio dobiti. Onda je htio na posao Bajsem, međutim nije bilo ni Bajsa. Supruga mu je rekla kako će ga ona odbaciti autom na posao jer im se beba ovako i onako probudila.

Spustili su se na parking. Supruga je prva prišla vozilu i potpuno začuđeno zastala.

​- Žena me gledala. Rekla je da nema nema vrata. Pitao sam ju kako nema vrata. Došao sam i vidio da fakat nema vrata. Nismo znali što sad, i onda smo zvali policiju. Ne znam je li bih plakao ili bih se smijao - prisjetio se Josip.

Nakon prvotnog šoka, shvatili su da cijela situacija izgleda nadrealno. Kada su se malo sabrali, primijetili su da vrata nisu jedino što nedostaje.

Ono što cijelu priču čini još nevjerojatnijom jest činjenica da su kradljivci svoj posao odradili iznimno precizno. Na ostatku karoserije Josip nije uspio pronaći niti jednu jedinu ogrebotinu. Uz vrata, iz vozila je nestala i kutija sa sredstvima za čišćenje, što je izazvalo dodatno čuđenje o motivima i načinu rada kradljivaca.

​- Nema nigdje ogrebotine, svaka im čast - prokomentirao je Josip rad profesionalaca.

​- Nimalo nije bilo smiješno kako su nestala vrata. Valjda su uzeli sredstva da ih počiste kasnije. Znači, baš ono tragikomična situacija. Sva sreća da nisu uzeli i dječju sjedalicu - dodao je.

Foto: Privatni album

Kada su policijski službenici stigli na mjesto događaja u Siget, ni oni nisu mogli skriti iznenađenje. Prema Josipovim riječima, nitko u susjedstvu nikada nije čuo za sličan slučaj da netko s parkiranog automobila ukrade samo vrata. Da stvar bude gora, automobil uopće nije Josipov, već ga je posudio od ženine sestre, koja s tim vozilom već otprije nema nimalo sreće.

​- Kad su došli i vidjeli da fakat nema vrata na autu, i njima je bilo sve nevjerojatno i smiješno na prvu. Vlasnici smo morali javiti, a mislim da joj se takve pizdarije dešavaju svako malo jer su joj nedavno i gume na autu izbušili. Nema sreće s tim autom. Rekla nam je samo da je u prošlom životu bila vjerojatno jako zločesta osoba. Ona se inače najviše boji da će joj netko jednom ukrasti auto, rekao sam joj, basrem su ukrali samo vrata. Moglo je biti gore - prepričao je Josip razgovor o vlasnici.

​- Igrom slučaja smo morali imati par dana taj auto, ostavila nam ga je i eto. Još je ona najveća u strahu da joj netko ne bi ukrao auto - pojasnio je.

Priča je ubrzo završila u lokalnim Facebook grupama, gdje je izazvala lavinu komentara, ali i pokazala onu ljepšu stranu društva. Ljudi su se javljali s raznim savjetima, a među brojnim reakcijama istaknula se ponuda jednog automehaničara koji je odlučio uskočiti u pomoć nesretnoj obitelji kako bi im smanjio neočekivani financijski trošak.

​- Javili su se neki ljudi nakon što sam objavio u grupi na Facebooku. Jedan dečko, valjda mehaničar, rekao je da kupimo vrata, a on će ih montirati i lakirati ako treba. Rekli smo dobro, ako budemo nabavili, to je to - ispričao je Josip.