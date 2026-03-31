FOTO Nevrijeme je razorilo omiljeno zagrebačko izletište: 'Kao da je prošao tornado'
ZAGREB - Kraljičin zdenac, omiljeno izletište Zagrepčana podno Medvednice, teško je stradalo u posljednjem jakom nevremenu. Orkanski vjetar lomio je debela stabla i bacao ih ondje poput čačkalica. Nema dijela krova koji nije oštećen. Inače, prije nekoliko godina prostor je potpuno obnovljen, ali nije otvoren. Unatoč tome brojni planinari i šetači uživali su ondje u okolišu i miru prirode. Pitanje je koliko će vremena proći prije nego se opet obnovi i otvori.