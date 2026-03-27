FOTO Gusti snijeg zatrpao Liku i Gorski kotar: Nestalo je struje!

Zbog olujnog nevremena, na pruzi Kloštar Podravski-Bjelovar između Kloštra Podravskog i Sirove Katalene palo je stablo preko pruge na koje je naletio vlak iz pravca Bjelovara te je prednji vagon izletio iz tračnica. U nesreći su dvije osobe lakše ozlijeđene te im je pružena medicinska pomoć. Na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz JVP Đurđevac i DVD-a Kloštar Podravski. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL