FOTO New York okovan ledom. Zaleđene rijeke: 'Ekstremna hladnoća opasna je po život...'

Sjedinjene Američke Države našle su se na udaru snažnog vala hladnoće kojeg su meteorolozi nazvali "Zimska oluja Fern". Ekstremno niske temperature, uzrokovane poremećajem polarnog vorteksa, pogodile su gotovo 230 milijuna ljudi i odnijele više od 40 života diljem zemlje. Iako je oluja zahvatila područje od Meksika do Kanade, najdramatičniji prizori stižu iz New Yorka, koji proživljava najhladnije razdoblje u posljednjih nekoliko godina.
Grad koji ne spava sada je zaleđen: Posljedice oluje i naknadnog "dubokog zamrzavanja" gotovo u potpunosti su paralizirale život u New Yorku. Rijeke Hudson i East River djelomično su se zaledile, a velike ledene sante koje plutaju vodenim putovima stvorile su prizore koji podsjećaju na arktičke ekspedicije. Zbog opasnosti koju led predstavlja za plovidbu, gradske su vlasti u utorak bile prisiljene u potpunosti obustaviti prometovanje svih trajektnih linija, ostavljajući tisuće ljudi bez ključne prometne veze.
Osim prometnog kaosa, snijeg je srušio rekorde. U Central Parku je samo 25. siječnja napadalo gotovo 30 centimetara snijega, što je najveća dnevna količina u posljednjih pet godina.
Gradonačelnik New Yorka, Zohran Mamdani, uputio je dramatičan apel građanima da poduzmu sve mjere opreza. U gradu je na snazi "Code Blue" uzbuna, što znači da su sva skloništa za beskućnike otvorena i nitko ne smije biti odbijen. Nažalost, ove mjere nisu spriječile tragediju. Najmanje deset osoba pronađeno je mrtvo na otvorenom od početka hladnog vala.
"Naš grad je usred potencijalno najdužeg razdoblja temperatura ispod ništice u novijoj povijesti. Ova ekstremna hladnoća opasna je po život", poručio je gradonačelnik Mamdani.
Posljedice se osjećaju i u zračnom prometu. Zračna luka LaGuardia bila je privremeno zatvorena, dok su na JFK-u i Newarku zabilježena ogromna kašnjenja. Otkazano je više od deset tisuća letova diljem zemlje. Čak je i popularni sustav javnih bicikala Citi Bike privremeno ugašen zbog opasnih uvjeta na ulicama.
Meteorolozi najavljuju da bi se temperature u New Yorku mogle zadržati ispod nule i do 12 dana zaredom, što bi bio najduži takav period od 2003. godine. Polarni vrtlog i dalje čvrsto drži grad u svom ledenom zagrljaju. Temperature padaju i na oko -20 stupnjeva Celzijevih.
