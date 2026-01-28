Obavijesti

VIŠE OD 40 MRTVIH ŠIROM SAD-A

FOTO New York okovan ledom. Zaleđene rijeke: 'Ekstremna hladnoća opasna je po život...'

Grad koji ne spava sada je zaleđen: Posljedice oluje i naknadnog "dubokog zamrzavanja" gotovo u potpunosti su paralizirale život u New Yorku. Rijeke Hudson i East River djelomično su se zaledile, a velike ledene sante koje plutaju vodenim putovima stvorile su prizore koji podsjećaju na arktičke ekspedicije.
Major winter storm spreads across a large swath of the United States
Sjedinjene Američke Države našle su se na udaru snažnog vala hladnoće kojeg su meteorolozi nazvali "Zimska oluja Fern". Ekstremno niske temperature, uzrokovane poremećajem polarnog vorteksa, pogodile su gotovo 230 milijuna ljudi i odnijele više od 40 života diljem zemlje. Iako je oluja zahvatila područje od Meksika do Kanade, najdramatičniji prizori stižu iz New Yorka, koji proživljava najhladnije razdoblje u posljednjih nekoliko godina. | Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
