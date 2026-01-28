FOTO New York okovan ledom. Zaleđene rijeke: 'Ekstremna hladnoća opasna je po život...'

Grad koji ne spava sada je zaleđen: Posljedice oluje i naknadnog "dubokog zamrzavanja" gotovo u potpunosti su paralizirale život u New Yorku. Rijeke Hudson i East River djelomično su se zaledile, a velike ledene sante koje plutaju vodenim putovima stvorile su prizore koji podsjećaju na arktičke ekspedicije. Zbog opasnosti koju led predstavlja za plovidbu, gradske su vlasti u utorak bile prisiljene u potpunosti obustaviti prometovanje svih trajektnih linija, ostavljajući tisuće ljudi bez ključne prometne veze. | Foto: BING GUAN/REUTERS