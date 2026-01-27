Obavijesti

Amerikanka otela svoju djecu i došla u Hrvatsku. Policija: 'Otac mora dostaviti dokumentaciju'

Piše Luka Safundžić, Veronika Miloševski,
Dodaju kako Ministarstvo unutarnjih poslova kanalima međunarodne policijske suradnje razmjenjuje informacije kako bi se postupak ubrzao

Nevjerojatna priča Amerikanke koja je četvero maloljetne djece pobjegla u Europu obišla je svjetske medije, ali i Hrvatsku. Naime, Anne Seymour (35) nestala je krajem studenog nakon zabrinjavajućih poruka na društvenim mrežama u kojima je spominjala apokalipsu i sudnji dan.  Nakon tjedana neizvjesnosti, djeca su locirana u Hrvatskoj, a Elleshia Seymour je uhićena. Djeca nisu odmah vraćena ocu, već su smještena u državno sirotište, čime je započela nova, ovaj put pravna, bitka.

Poslali smo upit policiji s područja na kojem je majka uhićena. Kazali su nam da zbog zaštite osobnih podataka djece i tajnosti postupka nisu u mogućnosti davati informacije vezano uz događaj.

- Obavještavamo kako je otac djece upoznat s postupkom i dokumentacijom koju je potrebno dostaviti kako bi preuzeo djecu. S obzirom na međunarodni element predmeta, nužno je da nadležna tijela države iz koje su djeca došla u RH  provedu postupak provjere svih relevantnih činjenica i okolnosti te donesu pravovaljanu odluku o predaji djece. Takva provjera predstavlja standardni postupak u slučajevima međunarodne suradnje i služi osiguravanju kontinuiteta zaštite prava djeteta - odgovorili su nam.

Dodaju kako Ministarstvo unutarnjih poslova kanalima međunarodne policijske suradnje razmjenjuje informacije kako bi se postupak ubrzao.

- Sam postupak vraćanja djece provodi nadležni PU HZSR u koordinaciji s nadležnim Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - kazali su.

Podsjećamo, policija je u stanu pronašla  uznemirujuće tragove koji su ukazivali na pomno isplanirani bijeg. Ostavila je poruku u kojoj je tvrdila da je primila "poruku od Boga" koja joj obećava da će do Božića biti u Italiji. Pronađen je i bizaran popis zadataka koji je uključivao upute poput "uništi papirologiju", "uništi fotografije za identifikaciju", "baci mobitel" i "kupi prepaid mobitel". 

Cijeli slučaj za 24sata prokomentiralo je i Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

"Imenovana državljanka Sjedinjenih Američkih Država uhićena je na području PU Dubrovačko-neretvanske zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 177. Kaznenog zakona Republike Hrvatske (povreda djetetovih prava).

Imenovana osoba je upoznata s njezinim pravima te je zatražila da se o njezinom uhićenju obavijesti nadležno Veleposlanstvo.

Sukladno odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj obaviješteno je o okolnostima vezanim uz uhićenje.

Na osnovi rješenja Županijskog suda u Dubrovniku spomenutoj osobi je određen istražni zatvor.

Nadalje, vezano uz trenutni status maloljetnih osoba iz Vašeg upita kao i daljnje postupanje u tom dijelu slobodni smo Vas uputiti na nadležno tijelo (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike)."

Osim ministarstva, o svemu se oglasio i Hrvatski zavod za socijalni rad.

"S obzirom na međunarodni element predmeta, nužno je da nadležna tijela Sjedinjenih Američkih Država provedu provjeru svih relevantnih činjenica i okolnosti prije donošenja odluke o predaji djece ocu. Takva provjera predstavlja standardni postupak u slučajevima međunarodne suradnje i služi osiguravanju kontinuiteta zaštite prava djeteta.

Sve nadležne službe postupaju u okviru svojih zakonskih ovlasti, uz međusobnu suradnju i razmjenu informacija, a posebna se pažnja posvećuje sprječavanju bilo kakvog oblika ugrožavanja djece te očuvanju njihove psihofizičke dobrobiti.
Djeca su, sukladno važećim propisima, smještena u odgovarajuću ustanovu socijalne skrbi gdje su im osigurani svi potrebni oblici skrbi te su njihove potrebe u cijelosti zadovoljene.

O daljnjim koracima odlučivat će se nakon što nadležna tijela dovrše sve potrebne provjere i procjene."

