Amerikanka otela svoju djecu i došla u Hrvatsku. Policija: 'Otac mora dostaviti dokumentaciju'

Nevjerojatna priča Amerikanke koja je četvero maloljetne djece pobjegla u Europu obišla je svjetske medije, ali i Hrvatsku. Naime, Anne Seymour (35) nestala je krajem studenog nakon zabrinjavajućih poruka na društvenim mrežama u kojima je spominjala apokalipsu i sudnji dan. Nakon tjedana neizvjesnosti, djeca su locirana u Hrvatskoj, a Elleshia Seymour je uhićena. Djeca nisu odmah vraćena ocu, već su smještena u državno sirotište, čime je započela nova, ovaj put pravna, bitka.

Poslali smo upit policiji s područja na kojem je majka uhićena. Kazali su nam da zbog zaštite osobnih podataka djece i tajnosti postupka nisu u mogućnosti davati informacije vezano uz događaj.

- Obavještavamo kako je otac djece upoznat s postupkom i dokumentacijom koju je potrebno dostaviti kako bi preuzeo djecu. S obzirom na međunarodni element predmeta, nužno je da nadležna tijela države iz koje su djeca došla u RH provedu postupak provjere svih relevantnih činjenica i okolnosti te donesu pravovaljanu odluku o predaji djece. Takva provjera predstavlja standardni postupak u slučajevima međunarodne suradnje i služi osiguravanju kontinuiteta zaštite prava djeteta - odgovorili su nam.

Dodaju kako Ministarstvo unutarnjih poslova kanalima međunarodne policijske suradnje razmjenjuje informacije kako bi se postupak ubrzao.

- Sam postupak vraćanja djece provodi nadležni PU HZSR u koordinaciji s nadležnim Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - kazali su.

Podsjećamo, policija je u stanu pronašla uznemirujuće tragove koji su ukazivali na pomno isplanirani bijeg. Ostavila je poruku u kojoj je tvrdila da je primila "poruku od Boga" koja joj obećava da će do Božića biti u Italiji. Pronađen je i bizaran popis zadataka koji je uključivao upute poput "uništi papirologiju", "uništi fotografije za identifikaciju", "baci mobitel" i "kupi prepaid mobitel".

Cijeli slučaj za 24sata prokomentiralo je i Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

"Imenovana državljanka Sjedinjenih Američkih Država uhićena je na području PU Dubrovačko-neretvanske zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 177. Kaznenog zakona Republike Hrvatske (povreda djetetovih prava).

Imenovana osoba je upoznata s njezinim pravima te je zatražila da se o njezinom uhićenju obavijesti nadležno Veleposlanstvo.

Sukladno odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj obaviješteno je o okolnostima vezanim uz uhićenje.

Na osnovi rješenja Županijskog suda u Dubrovniku spomenutoj osobi je određen istražni zatvor.

Nadalje, vezano uz trenutni status maloljetnih osoba iz Vašeg upita kao i daljnje postupanje u tom dijelu slobodni smo Vas uputiti na nadležno tijelo (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike)."

Osim ministarstva, o svemu se oglasio i Hrvatski zavod za socijalni rad.

"S obzirom na međunarodni element predmeta, nužno je da nadležna tijela Sjedinjenih Američkih Država provedu provjeru svih relevantnih činjenica i okolnosti prije donošenja odluke o predaji djece ocu. Takva provjera predstavlja standardni postupak u slučajevima međunarodne suradnje i služi osiguravanju kontinuiteta zaštite prava djeteta.

Sve nadležne službe postupaju u okviru svojih zakonskih ovlasti, uz međusobnu suradnju i razmjenu informacija, a posebna se pažnja posvećuje sprječavanju bilo kakvog oblika ugrožavanja djece te očuvanju njihove psihofizičke dobrobiti.

Djeca su, sukladno važećim propisima, smještena u odgovarajuću ustanovu socijalne skrbi gdje su im osigurani svi potrebni oblici skrbi te su njihove potrebe u cijelosti zadovoljene.

O daljnjim koracima odlučivat će se nakon što nadležna tijela dovrše sve potrebne provjere i procjene."