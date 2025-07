TRAŽE VEĆE PLAĆE I BOLJE UVJETE FOTO Nezadovoljni dostavljači Wolta ispred zgrade sjedišta u jedan glas viču: 'Sramite se!'

Dvadesetak nezadovoljnih dostavljača Wolta okupili su se ispred sjedišta tvrtke u Kuzmaničkoj ulici na zagrebačkom Prečkom gdje prosvjeduju zbog drastičnog pada prihoda, smanjenja i ukidanja bonusa, loših radnih uvjeta i prijetnji od strane poslodavaca za kolektivno djelovanje. Na megafonu uzvikuju razne parole na engleskom jeziku, poput: 'No pay, no way!', 'Shame on you!'