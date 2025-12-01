FOTO Razorne poplave pogodile su Aziju: Više od 500 poginulih, pogledajte prizore katastrofe!

Više od 4 milijuna ljudi pogođeno je olujom - gotovo 3 milijuna na jugu Tajlanda i 1,1 milijun na zapadu Indonezije, prema službenim podacima. U Indoneziji je poginulo 336 ljudi, u Tajlandu 170, a Malezija je izvijestila o dvije žrtve
Indonezija, Malezija i Tajland trpe velika razaranja nakon što se rijetka tropska oluja formirala u tjesnacu Malacca, izazvavši tjedan dana jakih kiša i snažnih udara vjetra
Broj poginulih porastao je na više od 500 zbog poplava i klizišta uzrokovanih obilnim kišama u tri zemlje jugoistočne Azije
Tijekom vikenda su nastavljeni napori za pomoć desecima tisuća raseljenih ljudi
Spasilačke službe u zemljama jugoistočne Azije još pokušavaju doprijeti do mnogih poplavljenih područja, čak i dok se voda povlači, a deseci tisuća ljudi evakuirani su u sve tri zemlje
Odvojeno, preko Bengalskog zaljeva, još 153 osobe poginule su u ciklonu na otočnoj državi Šri Lanki, priopćile su vlasti, dok se 191 osoba vodi kao nestala
Više od pola milijuna stanovnika pogođeno je posljedicama ciklona u cijeloj zemlji
