POGODILA IH RIJETKA TROPSKA OLUJA

FOTO Razorne poplave pogodile su Aziju: Više od 500 poginulih, pogledajte prizore katastrofe!

Više od 4 milijuna ljudi pogođeno je olujom - gotovo 3 milijuna na jugu Tajlanda i 1,1 milijun na zapadu Indonezije, prema službenim podacima. U Indoneziji je poginulo 336 ljudi, u Tajlandu 170, a Malezija je izvijestila o dvije žrtve
Area hit by flash floods in Palembayan, Agam, West Sumatra
Indonezija, Malezija i Tajland trpe velika razaranja nakon što se rijetka tropska oluja formirala u tjesnacu Malacca, izazvavši tjedan dana jakih kiša i snažnih udara vjetra | Foto: WILLY KURNIAWAN/REUTERS
