Obavijesti

News

Komentari 0
NEOPREZNI VOZAČI

FOTO Nije prvi: Autom upao u tračnice na Savskoj u Zagrebu

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Nije prvi: Autom upao u tračnice na Savskoj u Zagrebu
2
Foto: Čitatelj 24sata

Nakon što je u srijedu jedan automobil zapeo u tramvajskim tračnicama u blizini Cibone, isto se dogodilo i u petak, na istom mjestu

Jedan automobil ponovno je u petak poslijepodne upao u tramvajske tračnice na Savskoj cesti u blizini Tehničkog muzeja i Cibone, javlja nam naš čitatelj.

- Vozio sam se tramvajem i tramvaj je odjednom otišao u drugom smjeru, ne onamo kamo je trebao pa sam izašao i vidio u daljini svjetla policije. Otišao sam vidjeti što se dogodilo i vidio sam da je auto zapeo u tračnicama - kaže nam čitatelj koji nam je poslao i fotografije.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 17 sati i 20 minuta. Ozlijeđenih nije bilo, nastala je samo materijalna šteta. Također su pozvali vozače na veći oprez u prometu.

Ovo nije prvi ovakav slučaj. Naime, jedan je automobil u srijedu također zapeo u tramvajskim tračnicama na istom mjestu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'
DAR BIVŠEG ZATVORENIKA

EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'

Novac na zatvorski račun bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića je uplatio dva puta osuđeni Dragan Baković Bambur iz tzv. Čepinske skupine. Za 24sata je objasnio zašto uplata i otkud poznaje Mikulića
FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa
PET GODINA OD POTRESA

FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa

Taj 22. ožujak ostao je urezan u pamćenje svim Zagrepčanima. Veliki potres napravio je štetu diljem cijelog grada i okolice, a oštećenja je pretrpjela i Zagrebačka katedrala. Premijer Plenković obišao je s nadbiskupom Draženom Kutlešom katedralu, a on je najavio i misu za blagdane.
Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći
ISTRAGA OTKRILA JEZIVE DETALJE

Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći

Detalji iz istrage otkrivaju priču o hororu koji se odvijao iza zatvorenih vrata naizgled savršene obitelji, a kulminirao je zastrašujućim otkrićem u podrumu obiteljske kuće. Rieben se nalazi u pritvoru, a datum suđenja još nije određen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025