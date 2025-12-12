FOTO Nije prvi: Autom upao u tračnice na Savskoj u Zagrebu

Jedan automobil ponovno je u petak poslijepodne upao u tramvajske tračnice na Savskoj cesti u blizini Tehničkog muzeja i Cibone, javlja nam naš čitatelj.

- Vozio sam se tramvajem i tramvaj je odjednom otišao u drugom smjeru, ne onamo kamo je trebao pa sam izašao i vidio u daljini svjetla policije. Otišao sam vidjeti što se dogodilo i vidio sam da je auto zapeo u tračnicama - kaže nam čitatelj koji nam je poslao i fotografije.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 17 sati i 20 minuta. Ozlijeđenih nije bilo, nastala je samo materijalna šteta. Također su pozvali vozače na veći oprez u prometu.

Ovo nije prvi ovakav slučaj. Naime, jedan je automobil u srijedu također zapeo u tramvajskim tračnicama na istom mjestu.