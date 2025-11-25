FOTO Noć užasa u Kijevu: Rusi žestoko granatirali grad, najmanje šest ljudi poginulo...

Rusija je u ranim jutarnjim satima 25. studenoga izvela opsežan raketni i dronovski napad na Kijev i više ukrajinskih gradova, gađajući energetsku infrastrukturu i gusto naseljene četvrti. Ukrajinsko Ministarstvo energetike opisalo je napad kao „masovni kombinirani udar na energetske objekte“.
Prema preliminarnim podacima lokalnih vlasti, u Kijevu je poginulo najmanje šest osoba, a ozlijeđeno ih je osam. Broj žrtava i razmjeri štete i dalje se utvrđuju.
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo noćas je izdalo uzbunu za cijelu zemlju nakon što su zabilježena poletanja ruskih bombardera MiG-31 s projektilima dugog dometa.
Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu oko 1 sat ujutro i nastavile se u razmacima tijekom sljedećih sat vremena. Vlasti su upozorile stanovnike da se radi o balističkoj prijetnji te da protuzračna obrana djeluje na području grada.
Dok su vatrogasci i hitne službe još gasili požare izazvane prvim valom napada, novo poletanje MiG-31 izazvalo je dodatnu uzbunu zbog mogućnosti lansiranja balističkih projektila.
Najveću je štetu pretrpio Pečerski okrug, gdje je nekoliko višekatnica oštećeno i zahvaćeno požarom. Oštećena je i 22-katna stambena zgrada, s vidljivim razaranjima na više katova.
U Dnjiprovskom okrugu požar je zahvatio deveterokatnicu, pritom ozlijedivši više osoba. Dvoje stanovnika, među njima i 86-godišnja žena, poginulo je. Vatrogasci i dalje pretražuju prostor u potrazi za mogućim preživjelima.
U istom okrugu zapalio se i garažni kompleks, potvrdile su gradske službe.
Jutro je donijelo novi val napada. U Svjatohinskom okrugu pogođena je poslovna zgrada, a prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, postoji mogućnost da su ljudi zarobljeni pod ruševinama. Najmanje četvero je poginulo, a troje ozlijeđeno u tom napadu.
Napad je zahvatio i područja izvan glavnog grada. U Kijevskoj oblasti uništene su četiri obiteljske kuće u gradu Bila Cerkva, gdje je ozlijeđen i 14-godišnjak. Aktivnosti dronova i raketa prijavljene su i u Zaporižji te Harkivskoj oblasti.
Ukrajinsko zrakoplovstvo izvijestilo je da je jedan ruski dron vjerojatno preletio granicu te ušao u Rumunjsku.
Ovakvi masovni napadi sve su učestaliji posljednjih mjeseci, dok Rusija pokušava uništiti energetsku infrastrukturu i Ukrajinu gurnuti u još jednu tešku zimu.
Analitičari napominju da je eskalacija napada vremenski podudarna s američkim pritiscima prema Kijevu da prihvati mirovni plan koji bi, prema ukrajinskim izvorima, išao u korist Moskve.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je građane da očekuju nove napade i poručio međunarodnim partnerima da je Rusija jasno pokazala nezainteresiranost za diplomaciju.
„Moramo biti svjesni da Rusija neće popustiti pritisak na Ukrajinu, na naš narod,“ rekao je Zelenski, pozivajući na maksimalnu pozornost u razdoblju koje slijedi.
