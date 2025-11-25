Obavijesti

Galerija

Komentari 10
KUĆE U PLAMENU

FOTO Noć užasa u Kijevu: Rusi žestoko granatirali grad, najmanje šest ljudi poginulo...

Rusija je u ranim jutarnjim satima 25. studenoga izvela opsežan raketni i dronovski napad na Kijev i više ukrajinskih gradova, gađajući energetsku infrastrukturu i gusto naseljene četvrti. Ukrajinsko Ministarstvo energetike opisalo je napad kao „masovni kombinirani udar na energetske objekte“.
Aftermath of a Russian missile and drone attack, in Kyiv
Prema preliminarnim podacima lokalnih vlasti, u Kijevu je poginulo najmanje šest osoba, a ozlijeđeno ih je osam. Broj žrtava i razmjeri štete i dalje se utvrđuju. | Foto: Valentyn Ogirenko
1/42
Prema preliminarnim podacima lokalnih vlasti, u Kijevu je poginulo najmanje šest osoba, a ozlijeđeno ih je osam. Broj žrtava i razmjeri štete i dalje se utvrđuju. | Foto: Valentyn Ogirenko
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025