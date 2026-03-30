Ukrajinski dronovi pogodili ruski Taganrog: Jedan mrtav

Ukrajinski dronovi pogodili su ciljeve u južnom ruskom gradu Taganrogu, važnom za rusko ratno zrakoplovstvo, usmrtivši jednu i ranivši osam osoba, objavila je gradonačelnica Svetlana Kambulova agenciji TASS u ponedjeljak. Rekla je da su pogođene brojne zgrade i tvrtke. U tom gradu na istočnoj obali Azovskog mora nalazi se tvornica zrakoplova i dvije tvornice za proizvodnju dronova i dijelova za bespilotne letjelice.

Nad Taganrogom je u noći na utorak presreteno više od 60 dronova i još šest u regiji Rostova, objavio je guverner Jurij Slijusar.

Ukrajina je u posljednje vrijeme pojačala napade na naftna postrojenja i na vojnu industriju na teritoriju Rusije.