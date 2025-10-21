FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'

Oko tri ujutro me probudila glasna dernjava. Čuo sam da se netko dere "spusti se dole, di se penješ". Izletio sam iz kreveta do prozora i šokirala me količina policajaca na cesti, započeo je pričuo o incidentu na zagrebačkoj Trešnjevci u utorak oko tri ujutro.

Foto: Čitatelj 24sata

Zagrebačka policija potvrdila nam je intervenciju. Kako su nam kazali, uhićen je jedan čovjek koji je uhvaćen u kaznenom djelu. Dodaju da će se više informacija znati kada se provede kriminalističko istraživanje.

- Vidio sam 10 policajaca. Nisam to očekivao. Mislio sam da su neki huligani na cesti, da se oni deru. Tražili su muškarca koji je nekako uspio pobjeći na krovove kuća koje su spojene gradnjom. Svaka od tih kuća na krovu ima prozore, on je nekako uspio ući u kuću kroz te prozore - nastavio je čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Kazao je kako je policije bilo sve više kroz pola sata. Svakih par minuta na intervenciju je stiglo još policajaca. Do uhićenja ih je, kako je ispričao, bilo 25.

- Dolazili su sa svjetiljkama. Posvuda ga tražili. Na kraju su ulazili u kuće. Okružili su cijelu ulicu. Ulazili su u jednu po jednu dok ga nisu pronašli i uhitili. Mislim da su ga uhvatili u krađi - rekao nam je čitatelj.