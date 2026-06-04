Možemo potvrditi da smo dojavu o sukobu nekoliko muškaraca zaprimili oko 3.20 sati. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, rekli su nam kratko iz policije
TUČNJAVA NA CVJETNOM
FOTO Noćna makljaža u centru Zagreba: 'Momak je sjedio s manjim ozljedama glave'
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Nekoliko muškaraca potuklo se u noći na četvrtak na zagrebačkom Cvjetnom trgu. Još je nepoznato koji je razlog sukoba, no osim policije, na teren je morala izaći i Hitna pomoć.
- Nisam siguran što se dogodilo, ali vidio sam momka s manjim ozljedama na licu kako sjedi - govori nam čitatelj koji nam je poslao fotografije. Iz policije su nam potvrdili da su zaprimili dojavu.
- Možemo potvrditi da smo dojavu o sukobu nekoliko muškaraca zaprimili oko 3.20 sati. Kriminalističko istraživanje je u tijeku - rekli su nam kratko.
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