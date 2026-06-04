Obavijesti

News

Komentari 4
TUČNJAVA NA CVJETNOM

FOTO Noćna makljaža u centru Zagreba: 'Momak je sjedio s manjim ozljedama glave'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Noćna makljaža u centru Zagreba: 'Momak je sjedio s manjim ozljedama glave'
3
Foto: Čitatelj 24sata

Možemo potvrditi da smo dojavu o sukobu nekoliko muškaraca zaprimili oko 3.20 sati. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, rekli su nam kratko iz policije

Nekoliko muškaraca potuklo se u noći na četvrtak na zagrebačkom Cvjetnom trgu. Još je nepoznato koji je razlog sukoba, no osim policije, na teren je morala izaći i Hitna pomoć. 

Foto: Čitatelj 24sata

- Nisam siguran što se dogodilo, ali vidio sam momka s manjim ozljedama na licu kako sjedi - govori nam čitatelj koji nam je poslao fotografije. Iz policije su nam potvrdili da su zaprimili dojavu.

KAOS U POPODNEVNIM SATIMA U kafiću u Zagrebu izbio sukob, jedna osoba ozlijeđena oštrim predmetom! 'Dvoje je u bolnici'
U kafiću u Zagrebu izbio sukob, jedna osoba ozlijeđena oštrim predmetom! 'Dvoje je u bolnici'

- Možemo potvrditi da smo dojavu o sukobu nekoliko muškaraca zaprimili oko 3.20 sati. Kriminalističko istraživanje je u tijeku - rekli su nam kratko.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Sustav Hitne je u kaosu, vojska prevozi pacijente. Šefica Hitne: 'MUP-ov helikopter leti do 18h'
NANIZALO SE SLUČAJEVA NA JUGU

Sustav Hitne je u kaosu, vojska prevozi pacijente. Šefica Hitne: 'MUP-ov helikopter leti do 18h'

Vojni helikopter odradio 13 letova, a pacijenti čekaju zbog neispravnih letjelica i rupa u sustavu. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu kaže da "ima prostora za napredak"
VIDEO Skakao je po autima u Zagrebu, testiran na 10 droga! Evo što su pokazali nalazi
STRUČNJACI ZA 24SATA

VIDEO Skakao je po autima u Zagrebu, testiran na 10 droga! Evo što su pokazali nalazi

Rumunjski državljanin izazvao je kaos u Novom Zagrebu. Pitali smo stručnjake je li to povezano sa zombi drogom fentanilom koja izaziva apokaliptične scene u Americi
Kobila usmrtila Gianlucu (48) kraj Križevaca: 'Bio si poseban, ostavio si neizbrisiv trag...'
OPRAŠTAJU SE OD NJEGA

Kobila usmrtila Gianlucu (48) kraj Križevaca: 'Bio si poseban, ostavio si neizbrisiv trag...'

Iako je medicinski tim pružio muškarcu liječničku pomoć na samom mjestu događaja, ozljede su bile preteške te je nesretni čovjek preminuo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026