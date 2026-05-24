U kafiću u Zagrebu izbio sukob, jedna osoba ozlijeđena oštrim predmetom! 'Dvoje je u bolnici'

Dvije osobe završile su u bolnici nakon što je u jednom kafiću u Svetoklarskoj ulici u Zagrebu došlo do žestokog sukoba u kojem je sudjelovalo više pojedinaca, potvrdili su iz zagrebačke policije za 24sata.

Do tučnjave je došlo u nedjelju oko 15 sati, težina ozljeda osoba koje se odvedene u bolnicu nije poznata.

Iz policije poručuju kako je u tijeku kriminalističko istraživanje, kako utvrđuju okolnosti sukoba.

Jedna od osoba navodno je ozlijeđena oštrim predmetom.