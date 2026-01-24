Obavijesti

KAOS NE PRESTAJE

FOTO Nova pucnjava izazvala bijes u Minnesoti: Građani na ulicama, agenti bacaju suzavce

Drugi smrtni slučaj ovog mjeseca u Minneapolisu u kojem su sudjelovali američki imigracijski agenti izazvao je bijes i pozive guvernera i gradonačelnika da se Trumpova operacija hitno zaustavi, dok se grad pokušava smiriti nakon kaotičnog incidenta
Scene of a shooting involving federal immigration agents in Minneapolis
Muškarac kojeg su u subotu ustrijelili američki savezni agenti u Minneapolisu umro je, rekli su lokalni i savezni dužnosnici, što je druga fatalna pucnjava ovog mjeseca koja uključuje savezne agente koji sudjeluju u jačanju provedbe imigracijskih zakona u ovom američkom gradu. | Foto: Tim Evans
