FOTO Nova pucnjava izazvala bijes u Minnesoti: Građani na ulicama, agenti bacaju suzavce

U videu koji kruži na društvenim mrežama i kojeg su objavile kabelske vijesti, mogli su se vidjeti zamaskirani ljudi u zaštitnoj opremi kako se hrvaju s muškarcem na snijegom prekrivenoj ulici, a potom su se mogli čuti hici iz vatrenog oružja. U videu, muškarac pada na tlo te se može čuti još nekoliko pucnjeva. | Foto: Tim Evans