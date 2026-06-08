DVIJE GODINE IZVAN FUNKCIJE
FOTO Nove stube za Importanne centar konačno stigle u Zagreb
ZAGREB - Pokretne stube u Importanne centru, koje su trebale biti puštene u rad u ožujku, napokon su stigle u Zagreb. Istovarivaju ih na Trgu kralja Tomislava kraj zagrebačkog Glavnog kolodvoa. Umjesto planiranom rutom preko Bliskog istoka, zbog poremećaja u transportu putovale su preko rta Dobre Nade, do riječke luka pa do Zagreba. Stube koje povezuju Trg kralja Tomislava s pothodnikom Importanne Centra i Glavnim kolodvorom izvan funkcije su od sredine 2024. godine.