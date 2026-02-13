FOTO Novi hrvatski marinci primili su svoje beretke: Prošli intenzivnu integracijsku obuku

Svečanim uručenjem beretki u vojarni 116. brigade HV-a u Pločama, Satnija mornaričko-desantnog pješaštva dobila je nove pripadnike koji su prošli integracijsku obuku. Program jednomjesečne obuke obuhvaćao je usavršavanje rukovanja osobnim naoružanjem, provedbu instinktivnih i situacijskih gađanja, napada, prepada i zasjeda, zračni i pomorski desant, komuniciranje u skladu s propisanim procedurama NATO-a, napredno poznavanje topografije i osnova prve pomoći.
Svečanim uručenjem beretki u vojarni "116. brigade HV-a" u petak u Pločama Satnija mornaričko-desantnog pješaštva Flote HRM-a dobila je nove pripadnike, koji su uspješno završili integracijsku obuku.
| Foto: MORH
Svečanim uručenjem beretki u vojarni "116. brigade HV-a" u petak u Pločama Satnija mornaričko-desantnog pješaštva Flote HRM-a dobila je nove pripadnike, koji su uspješno završili integracijsku obuku. |
Foto: MORH
Svečanim uručenjem beretki u vojarni "116. brigade HV-a" u petak u Pločama Satnija mornaričko-desantnog pješaštva Flote HRM-a dobila je nove pripadnike, koji su uspješno završili integracijsku obuku.
| Foto: MORH
Obuka im je počela 12. siječnja i provedena je na više lokacija, uključujući vojarnu i akvatorij u Pločama, vojni poligon "Josip Markić" u Kninu, vojarnu "Knez Trpimir" u Divuljama i vojnu lokaciju "Privala" na otoku Korčuli, naglasili su iz MORH-a u priopćenju.
| Foto: MORH
Beretke su mladim hrvatskim marincima uručili zapovjednik Flote HRM-a kapetan bojnog broda Antun Flegar, prva dočasnica Flote HRM-a časnička namjesnica Marijana Vladava Kosor te veterani 53. bojne koji su djelatni pripadnici HRM-a.
| Foto: MORH
"Time se utemeljuje tradicija koja pridonosi čuvanju sjećanja na ratnu postrojbu i sve njezine pripadnike, među kojima su i oni koji su u Domovinskom ratu dali svoje živote za slobodu Hrvatske", istaknuli su iz MORH-a.
| Foto: MORH
Program jednomjesečne integracijske obuke obuhvaćao je usavršavanje rukovanja osobnim naoružanjem, provedbu instinktivnih i situacijskih gađanja, napada, prepada i zasjeda, zračni i pomorski desant, komuniciranje u skladu s propisanim procedurama NATO-a, napredno poznavanje topografije i osnova prve pomoći.
| Foto: MORH
Obuka je kulminirala završnom vježbom, na kojoj su polaznici pokazali sve što su naučili i uvježbali te dokazali da zaslužuju beretku Satnije mornaričko-desantnog pješaštva.
| Foto: MORH
U prigodnom obraćanju kapetan bojnog broda Antun Flegar čestitao je novim pripadnicima Satnije, a instruktor narednik Josip Grbavac izrazio zadovoljstvo onim što su pokazali polaznici.
| Foto: MORH
Najbolji polaznik obuke bio je vojnik Lovre Šušac iz Širokog Brijega u BiH. Naglašivši da je priznanje koje je dobio rezultat timskog rada svih polaznika, dodao je da je psihička spremnost barem jednako bitna kao i tjelesna.
| Foto: MORH
Osim novih pripadnika, svečanosti su nazočili i njihovi kolege iz Satnije mornaričko-desantnog pješaštva i Hrvatske ratne mornarice, kao i članovi Udruge veterana Domovinskog rata 53. bojne mornaričko desantnog pješaštva, ratne postrojbe koja je prethodnica Satnije mornaričko-desantnog pješaštva.
| Foto: MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH
Foto MORH