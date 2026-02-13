FOTO Novi hrvatski marinci primili su svoje beretke: Prošli intenzivnu integracijsku obuku

Obavijesti

Svečanim uručenjem beretki u vojarni 116. brigade HV-a u Pločama, Satnija mornaričko-desantnog pješaštva dobila je nove pripadnike koji su prošli integracijsku obuku. Program jednomjesečne obuke obuhvaćao je usavršavanje rukovanja osobnim naoružanjem, provedbu instinktivnih i situacijskih gađanja, napada, prepada i zasjeda, zračni i pomorski desant, komuniciranje u skladu s propisanim procedurama NATO-a, napredno poznavanje topografije i osnova prve pomoći.
Svečanim uručenjem beretki u vojarni "116. brigade HV-a" u petak u Pločama Satnija mornaričko-desantnog pješaštva Flote HRM-a dobila je nove pripadnike, koji su uspješno završili integracijsku obuku. | Foto: MORH
