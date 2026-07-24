FOTO Novi kraljevski par stigao u ZOO Zagreb: Lavica Tayri i lav Uganda vratili riku u Maksimir

Lavlja stijena Kidepo u Zoološkom vrtu Grada Zagreba postala je novi dom paru afričkih lavova kojeg čine petogodišnji mužjak iz francuskog Sigeana i godinu dana starija ženka iz mađarskog Veszprema. Njegovo je ime Uganda, a njezino Tayri. Lavove koji predstavljaju sjevernu populaciju afričkih lavova, dočekale su dvadesetjednogodišnje lavice Ayana i Nyota iz južne populacije svoje vrste.

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- Sjeverna populacija afričkih lavova na IUCN-ovu Crvenom popisu nosi status ugrožene vrste (EN). Populacija u prirodi je izrazito fragmentirana pa se negdje bilježi i njezino lokalno izumiranje. Broj tih lavova u prirodi i dalje je u opadanju. Zato je ovoj podvrsti nužna pomoć ljudi. Trebamo učiniti sve što možemo kako bismo je očuvali. Svjesni smo koliko su jedinke koje su nam stigle, dragocjene. Riječ je o predivnim, snažnim životinjama koje će ovdje biti uključene u Europski uzgojni program (EEP) - kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba

Sjevernu populaciju afričkih lavova u prirodi ugrožavaju gubitak staništa, krivolov i sukobi s ljudima, a njihovo očuvanje otežavaju građanski nemiri i oružani sukobi u zapadnoj i središnjoj Africi. U divljini lavova sjeverne populacije ima 250, a u zoološkim vrtovima 200.

Novi zagrebački par lavova u Hrvatsku je stigao prije dva i pol tjedna.

Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba

- Veliku smo pozornost pridavali svakoj sitnici vezanoj uz njihov dolazak i prilagodbu životu na novoj adresi. Došli su isti dan i prvo su bili smješteni u odvojene prostore. Kad su se navikli na međusobnu prisutnost, odlučili smo ih spojiti. Budući da je riječ o moćnim zvijerima, njihovo upoznavanje bez ikakvih pregrada pratili smo susprežući dah. Jedan drugome htjeli su pokazati koliko su snažni pa su koji put podigli šapu, no do željenih pozicija u odnosu došli su bez većeg fizičkog obračuna. Od tada uživaju u međusobnom društvu - pogotovo u vanjskoj nastambi - rekla je Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba

Lavice Ayana i Nyota u zlatnoj su dobi, pa žive mirno odvojeno od novog para lavova. One su posljednjih godina i sve tiše. Mladi lav i lavica tako su u maksimirsku šumu vratili impresivnu riku.