FOTO Novi ministar izgubio je gotovo 100 kila: 'Od djetinjstva sam imao problem s debljinom'
Kardiolog Alen Ružić aktualni ravnatelj KBC-a Rijeka novi je HDZ-ov ministar rada i socijalne skrbi. Na tu funkciju dolazi nakon što je Marin Piletić tražio razriješenje i povratak u Sabor. Od djetinjstva je imao problem s viškom kilograma, koji se održao sve do završetka studija medicine, pa i specijalizacije. Imao je oko 190 kilograma, a onda se odlučio posvetiti sebi. Skinuo je gotovo 100 kilograma!
