Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska

Nakon smjene ministra rada i socijalne skrbi Marina Piletića, na čelo resora dolazi Alen Ružić, dosadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka. Riječ je o liječniku i zdravstvenom menadžeru koji u ministarsku fotelju ulazi iz upravljačke pozicije jedne od najvećih bolničkih ustanova u zemlji.

Prema posljednjim dostupnim podacima iz imovinske kartice, Ružić kao ravnatelj KBC-a Rijeka ostvaruje mjesečna primanja od nešto više od 4400 eura. Uz to je zaposlen i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje mjesečno zarađuje 1452 eura.

Dodatne prihode ostvaruje kroz edukacijsku djelatnost, koja mu na godišnjoj razini donosi 1675 eura, kao i kroz samostalnu djelatnost od koje prima 265 eura mjesečno.

Rijeka: Konferencija u KBC Rijeka povodom transplantacije bubrega | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U kućni proračun doprinosi i njegova supruga, zaposlena u KBC-u Rijeka, s mjesečnom plaćom od 2927 eura. Osim redovitih primanja, na godišnjoj razini ostvaruje i dodatnih 800 eura od drugog dohotka.

Imovinska kartica pokazuje da obitelj posjeduje i nekoliko nekretnina. U Rijeci imaju stan procijenjen na 150.000 eura. Ružić je suvlasnik kuće s okućnicom u mjestu Gornje Pazarište vrijedne 33.180 eura, vlasnik je i livade u Vrbovskom procijenjene na 16.590 eura, te suvlasnik kuće s okućnicom u Dramlju čija je vrijednost navedena na 331.807 eura.

Kada je riječ o pokretninama, novi ministar vlasnik je automobila BMW serije 3 vrijednog 19.500 eura, dok je njegova supruga vlasnica BMW-a serije 3 procijenjenog na 7000 eura. Prema podacima iz kartice, Ružić ima i ušteđevinu od 12.000 eura.