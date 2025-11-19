NOĆ IZ HORORA FOTO Novi užasan ruski napad na ukrajinske civile: Pogodili su zgrade, najmanje 10 mrtvih!

Najmanje deset ljudi je ubijeno, a 37 ljudi, uključujući 12 djece, ranjeno je u brutalnom ruskom napadu na ukrajinski Ternopilj. Na ruskoj meti opet su bile stambene zgrade. "Dvije deveterokatnice su pogođene u napadu, u jednoj je izbio požar", poručuju ukrajinske vlasti.