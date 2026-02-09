Rusi bombardirali Odesu, čeka se Trumpov mirovni plan: 'Ostalo je svega još par stavki'

Ukrajinski dužnosnici izvijestili su kako je najmanje jedna osoba poginula nakon što su ruske snage pokrenule "masovne" zračne napade na lučki grad Odesu. Ruske snage također su tijekom noći napale postrojenja najveće ukrajinske naftne i plinske tvrtke Naftogaz u istočnoj regiji Poltava, uzrokujući štetu. Iz tvrtke su priopćili kako je to bio devetnaesti napad koji je Moskva izvela na to postrojenje, no nisu precizirali razmjere štete. Istovremeno, ruski državni mediji ustvrdili su da su njihove snage zauzele naselja Hluškivka u Harkivskoj oblasti i Sidorivka u Sumskoj oblasti.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je kako je ruska energetska infrastruktura "legitiman cilj" za ukrajinske udare, objasnivši da je energetski sektor Moskve glavni izvor financiranja za proizvodnju oružja. Također je naveo da je Rusija u proteklih tjedan dana na ukrajinske gradove i sela lansirala više od dvije tisuće jurišnih dronova, 1200 navođenih zračnih bombi i 116 projektila različitih tipova.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha izjavio je kako je potreban osobni sastanak ukrajinskih i ruskih čelnika kako bi se riješila najteža preostala pitanja u mirovnim pregovorima. Naglasio je da jedino američki predsjednik Donald Trump ima moć postići sporazum kojim bi se okončao četverogodišnji rat. Objasnio je status pregovora temeljenih na mirovnom planu od 20 točaka.

Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

​- Od plana je ostalo neriješeno samo nekoliko stavki, ali one najosjetljivije i najteže moraju se rješavati na razini čelnika - rekao je Sibiha.

Sibiha je dodao kako su Sjedinjene Države poručile Ukrajini da su, u slučaju dogovora o prekidu vatre, spremne ratificirati sigurnosna jamstva u Kongresu. Washington bi tada pružio sigurnosnu potporu mirovnom sporazumu, iako američke trupe ne bi bile raspoređene na terenu u Ukrajini. Također je potvrdio da su i druge zemlje, osim Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, potvrdile svoju spremnost da pošalju trupe u Ukrajinu kao snage za odvraćanje ako se postigne sporazum.

Ruski sigurnosni dužnosnici i istražitelji potvrdili su da je ruski državljanin rođen u Ukrajini izručen Moskvi iz Dubaija zbog sumnje da je u oružanom napadu teško ranio jednog od najviših ruskih vojnih obavještajaca, general-pukovnika Vladimira Aleksejeva, koji je preživio napad.

Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Prema riječima glasnogovornika Kremlja, ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao sa svojim kolegom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohammedom bin Zayedom Al Nahyanom, te mu zahvalio na pomoći pri uhićenju osumnjičenika.

U međuvremenu, predsjednik Zelenski objavio je na društvenoj mreži X da uvodi sankcije nekim stranim proizvođačima komponenti za ruske dronove i projektile, navodeći da Moskva i dalje zaobilazi sankcije kako bi nabavila dijelove u inozemstvu.