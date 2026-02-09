Majka i dijete poginuli u ruskom napadu dronovima

Dječak i njegova majka poginuli su u napadu na stambenu četvrt grada Bohoduhiva u istočnoj Harkivskoj regiji, priopćilo je regionalno tužiteljstvo. Šest osoba je ozlijeđeno u napadu na regiju, čestu metu napada u gotovo četverogodišnjem ratu koji je počeo ruskom invazijom 2022. godine, dodaje se.

U "masovnom" ruskom napadu dronom na južni lučki grad Odesu ubijena je jedna osoba, a dvije su ozlijeđene, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper.

Stambena infrastruktura i plinovod također su oštećeni, dodao je Kiper na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Devet osoba, uključujući 13-godišnju djevojčicu, ozlijeđeno je u napadu dronom u jugoistočnoj Dnjepropetrovskoj regiji, rekao je guverner Oleksandr Hanža.

Napad je izazvao požar u trokatnici, pri čemu je uništen krov, dodao je.