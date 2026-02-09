Obavijesti

News

Komentari 0
TROJE MRTVIH

Majka i dijete poginuli u ruskom napadu dronovima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Majka i dijete poginuli u ruskom napadu dronovima
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

U ruskim noćnim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je najmanje troje ljudi na istoku i jugu Ukrajine, uključujući majku i 10-godišnjeg sina, rekli su u ponedjeljak regionalni dužnosnici i tužitelji

Admiral

Dječak i njegova majka poginuli su u napadu na stambenu četvrt grada Bohoduhiva u istočnoj Harkivskoj regiji, priopćilo je regionalno tužiteljstvo. Šest osoba je ozlijeđeno u napadu na regiju, čestu metu napada u gotovo četverogodišnjem ratu koji je počeo ruskom invazijom 2022. godine, dodaje se.

U "masovnom" ruskom napadu dronom na južni lučki grad Odesu ubijena je jedna osoba, a dvije su ozlijeđene, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper.

RAT U UKRAJINI VELIKI RAZGOVOR Veleposlanica RH iz Kijeva o životu u mraku i hladnoći: 'Ukrajinu neće slomiti'
VELIKI RAZGOVOR Veleposlanica RH iz Kijeva o životu u mraku i hladnoći: 'Ukrajinu neće slomiti'

Stambena infrastruktura i plinovod također su oštećeni, dodao je Kiper na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Devet osoba, uključujući 13-godišnju djevojčicu, ozlijeđeno je u napadu dronom u jugoistočnoj Dnjepropetrovskoj regiji, rekao je guverner Oleksandr Hanža.

Napad je izazvao požar u trokatnici, pri čemu je uništen krov, dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusi bombardirali Odesu, čeka se Trumpov mirovni plan: 'Ostalo je svega još par stavki'
MASOVNI NAPADI

Rusi bombardirali Odesu, čeka se Trumpov mirovni plan: 'Ostalo je svega još par stavki'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je kako je ruska energetska infrastruktura "legitiman cilj" za ukrajinske udare, objasnivši da je energetski sektor Moskve glavni izvor financiranja za proizvodnju oružja
VELIKI RAZGOVOR Veleposlanica RH iz Kijeva o životu u mraku i hladnoći: 'Ukrajinu neće slomiti'
RAT U UKRAJINI

VELIKI RAZGOVOR Veleposlanica RH iz Kijeva o životu u mraku i hladnoći: 'Ukrajinu neće slomiti'

Na Kijev svakodnevno padaju rakete. Struje nema, ljudi se smrzavaju. Mnogi spavaju po metroima, ljudi se okupljaju po parkovima gdje pale vatre da se ugriju. Svemu tome četiri godine svjedoči i Anica Djamić
Rusi žestoko bombardirali Kijev. Kličko: Ostanite u skloništima
BALISTIČKI PROJEKTILI

Rusi žestoko bombardirali Kijev. Kličko: Ostanite u skloništima

Odmah nakon napada nestalo je struje u najmanje jednom okrugu Kijeva, i to ranije od planiranog

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026