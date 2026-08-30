Obavijesti

Galerija

Komentari 1
DAN SJEĆANJA

FOTO Na Kornatu obilježili 19. obljetnicu tragedije: Položili vijence za 12 vatrogasaca

Devetnaesta obljetnica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. godine smrtno stradalo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog obilježena je u nedjelju na otoku Kornat, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ)
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Šibenik:Na Kornatima obilježena 19. godišnjica tragedije u kojoj je poginulo 12 vatrogasaca
Na mjestu stradavanja kornatskih heroja vijenac je u ime predsjednika Republike Hrvatske položila savjetnica predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora saborska zastupnica Branka Juričev-Martinčev. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/88
Na mjestu stradavanja kornatskih heroja vijenac je u ime predsjednika Republike Hrvatske položila savjetnica predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora saborska zastupnica Branka Juričev-Martinčev. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026