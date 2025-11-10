Obavijesti

RAZMINIRAVALI ZRAČNU LUKU

FOTO Obilježena 34. obljetnica stradanja pulskih pirotehničara

Njihova imena, Marijan Vinković, Dušan Bulešić, Vicalj Marjanović i Stevo Grbić, trajno su upisana u temelje hrvatske slobode. Svake godine, komemoracijama u vojarni "Hrvatski branitelji Istre" i na pulskom groblju, odaje im se počast
Pula: Obilježena 34. obljetnica stradanja pulskih pirotehničara
U jesen 1991., dok je Hrvatska gorjela pod naletima velikosrpske agresije, Istra je bila pošteđena izravnih ratnih razaranja. Ipak, tog 10. studenog, mir je brutalno prekinut. Na pulskom vojnom aerodromu, u danu koji je trebao biti slavlje slobode, dogodila se tragedija koja je zauvijek obilježila povijest grada i Domovinskog rata. | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
