FOTO Obilne kiše poplavile su vinograde kod Vrgorca: 'Navikli smo i na gore, grožđe je dobro'

Obilne kiše koje su pale proteklih dana poplavile su vrgoračke vinograde, a kiša je bila tolika da je u subotu u par navrata zatvarana autocesta između izlaza Vrgorac-Ravča. Čitatelj 24sata ispričao nam je kako je nabujala rijeka Matica izlila iz korita i poplavila plodne parcele.

- Vinogradari su s nestrpljenjem očekivali dobar prinos i kvalitetu grožđa, a mnogi su vinogradi sada pod vodom - ispričao nam je čitatelj.

No, kiša na svu sreću nije prouzročila veće štete. Kako nam je rekao i gradonačelnik grada Vrgorca Mile Erceg na predjelu Jezera gdje se nalaze veće poljoprivredne površine i vinogradi rijeka Matica se na jednom dijelu izlila iz korita.

Foto: čitatelj/24sata

- Nije ništa alarmantno. Nismo čak dobili ni pozive koji bi upućivali na neku štetu uslijed izlijevanja rijeke i plavljenja dijela polja. Berba grožđa je u punom zamahu, bere se i danas, samo što će biti malo teže beračima zbog plavljenja i blata. Mi smo navikli da se nakon kiša rijeka Matica uvijek na jednom dijelu izlije iz korita, ali ovo sada nije ništa zabrinjavajuće. Urod je dobar, kvaliteta također, tako da nemamo zbog čega strahovati. Navikli smo mi i na gore - rekao nam je gradonačelnik Erceg.

Da nema većih šteta na prostoru vrgoračkog vinogorja potvrdio nam je i Goran Franić, predsjednik Udruge vinara i vinogradara Vrgorca.

- Da je kojim slučajem vodostaj Matice narastao još nekih pola metra bilo bi štete. Ovako na jednom dijelu vinogradi jesu trenutno pod vodom, ali voda nije ugrozila čokote i grozdove, prvenstveno ranih sorti čija je berba započela prije pet dana. Nema štete u vinogradima, kvaliteta grožđa je dobra, urod očekivan. Berba će u ovim vinogradima potrajati još sigurno mjesec dana jer nakon berbe ranih, slijedi berba kasnih sorti grožđa - rekao je Franić.

Foto: čitatelj/24sata

Preporučuje se prokuhavanje vode za piće u Vrgorcu

Zbog velike količine kiše koja je dva dana padala na širem vrgoračkom području, nagli dotok podzemnih voda uzrokovao je zamućenje vode na izvorištima Banja i Butina iznad propisanih vrijednosti pa se preporučuje prokuhavanje vode za piće.

"Komunalno Vrgorac", koje upravlja vodoopskrbnim sistemom, preporučuje mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu te stariju populaciju.

Foto: čitatelj/24sata

Iz tvrtke poručuju i da se situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano prati te će potrošači o svim promjenama biti pravovremeno obaviješteni i zahvaljuju građanima na razumijevanju.

Velike količine kiše stvorile su poteškoće i na nekim prometnicama na kojima su se stvorili nanosi zemlje i gliba, te na cestama ima polomljenih grana drveća pa se vozači pozivaju na oprez.