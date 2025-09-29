VRIJEDE 1,3 MILIJARDE EURA
FOTO Obišli smo gradilišta: Ovako izgledaju veliki projekti koji mijenjaju lice Zagreba
U sljedeće četiri godine bi vizura Zagreba trebala doživjeti značajne promjene, i to zbog velikih projekata koji su već započeli ili trebaju biti završeni u tom roku. Pobrojili smo 20 velikih privatnih, državnih i gradskih projekata koji su zajedno teški barem milijardu i 345 milijuna eura
Nova knjižnica i niz sadržaja
Zapuštena zgrada Paromlina izvrsno napreduje u modernu knjižnicu s pola milijuna knjiga.
Grad ulaže 90 milijuna eura,
Uz knjižnicu će u zgradi biti i multimedijalne dvorane, studiji za snimanje glazbe, podzemna garaža...
Stanovi za najam u Podbrežju
Gradska uprava gradi u Podbrežju zgradu s 288 stanova za priuštivi najam.
Investicija je 42 milijuna eura, a rok dovršetka proljeće 2027.
Luksuzni stanovi u Vukovarskoj
Neobična zgrada upravo niče na uglu Strojarske i Vukovarske ulice. Imat će 74 luksuzna stana, od čega će najveći imati površinu 226 četvornih metara.
Vlasnica tvrtke koja investira je austrijska poduzetnica Slavica Vranjković. Investicija je oko 50 milijuna eura. Stanovi će biti gotovi 2026.
Napokon i bazen u Španskom
Već na proljeće sljedeće godine bi trebao biti dovršen bazen u Španskom.
Grad je u gradnju novoga bazena uložio 34 milijuna eura. Kompleks će biti na dvije etaže površine 5900 kvadrata s nizom dodatnih sadržaja - saunom, bazenima za rehabilitaciju...
Trg pravde
Sljedeće jeseni bi trebala biti gotova još jedna faza na Trgu pravde na zagrebačkom Črnomercu.
Gradi se južna zgrada od 25.000 kvadrata s velikom podzemnom etažom. U njoj će biti Trgovački sud, Visoki trgovački sud, Upravni sud, Visoki upravni sud...
Investicija je 119,8 mil. eura.
Nakon nje, plan je nastaviti s gradnjom i objediniti sve sudove na Trgu.
Neboder uz Miramarsku
Petar Pripuz gradi neboder od 20 katova na uglu Miramarske i Bednjanske. Investicija je 50 mil. eura.
VMD Tower od 53 metra
VMD grupa već gradi novi poslovni neboder na raskrižju Vukovarske i Heinzelove ulice.
Nazvali su ga VMD Tower, a imat će 14 nadzemnih etaža i bit će visok 53 metra.
Investicija u moderni uredski prostor je 70 milijuna eura.
Budući Maksimir
Grad i država obećali su novi stadion do kraja 2029. godine. Imao bi 35.000 mjesta i niz popratnih sadržaja, a investicija je procijenjena na 175 milijuna eura.
Ali prvo treba ukloniti stari, a također treba i natječaj za izgled novog...
Nova poslovna zgrada kraj Glavnog kolodvora
Na mjestu Zagrebačke banke, iza Glavnog kolodvora, već niče nova poslovna zgrada.
Investitor Josip Baričević nije otkrio visinu investicije.
Neboder od 20 katova iza Laube
Tvrtka Sigma dobila je lokacijsku dozvolu za neboder od 20 katova iza zgrade Laube, na križanju Selske i Baruna Filipovića. Nema detalja.
Čermakova piramida na Jankomiru
Umirovljeni general Ivan Čermak investira oko 60 milijuna eura u novu poslovnu ‘piramidu’ na Jankomiru. Zgrada bi trebala imati 12 nadzemnih etaža s 25.000 kvadrata te tri podzemne. Građenje još nije počelo.
Iako su se mnogi umorili od obećanja, na mjestu Sveučilišne bolnice počinje gradnja Dječije bolnice. Izabran je izvođač radova kojemu će država za prvu fazu platiti 237,5 milijuna eura, a bit će izgrađena za tri godine.
Novi stadion u Kranjčevićevoj
Radovi bi trebali biti gotovi do kraja 2026.
Novi stadion u Kranjčevićevoj će imati 11.163 mjesta, ali i novi trg.
Vrijednost: 49,8 milijuna eura.
Luksuzni stanovi na mjestu Kamenskog
Još jednu tvornicu će zamjeniti stanovi. U Reljkovićevoj ulici, uz Tuđmanov trg, Mado grupa (prije Alfa stan) gradi luksuznih 127 stanova u devet zgrada.
Kad su počeli, cijena kvadrata je bila do 9900 eura. Već ima oglasa za skuplju preprodaju.
Kongresni centar iza zgrade Ine
Dugo obećavani Kongresni centar Grad će ipak napraviti iza zgrade Ine. Investicija je procijenjena na 51 mil. eura. Gradnja počinje 2027.
Na mjestu tvornice DTR-a u Mandlovoj ulici počela je gradnja 106 milijuna eura vrijedne Medikolove Specijalne onkološke bolnice s 55.000 kvadrata. Prvi pacijenti bi trebali biti primljeni 2027. godine, a trebala bi zapošljavati 560 ljudi.
Grad obećava da će ga izgraditi do kraja 2028. godine. Trasa ceste ide zapadno od Jaruna. Dug je 625 metara, a investicija je 70 mil. eura.
Centar za otpad će maknuti Jakuševec
U Resniku je gradska uprava obećala do kraja 2028. godine napraviti moderni centar za gospodarenje otpadom vrijedan 140 milijuna eura. S njim bi se zatvorilo odlagalište Jakuševec i brdo otpada bi trebalo postati zelenilo.
Poslovni centar na ulazu u Zagreb
Na Laništu bi sljedeće godine trebala biti dovršena Pemo Business Arena, čiji je investitor tvrtka Pemo Centar, u vlasništvu poduzetnika Lovorka Miloševića
Neobična je to poslovna staklena zgrada jer je projektirana da ima 'rupu', odnosno prolaz u sredini
Stanovi na uglu Ozaljske i Selske
VDM gradi osmerokatnu stambenu zgradu na uglu Ozaljske i Selske s ukupno 166 stanova, a uz nju ide i poslovna zgrada.
Rok je kraj 2027.
