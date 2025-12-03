Obavijesti

ISPRAĆAJ NA MIROGOJU

FOTO Obitelj i prijatelji oprostili su se od Sanjina Španovića

Na zagrebačkom Mirogoju danas je bio posljednji ispraćaj novinara i publicista Sanjina Španovića (39). Od njega su se oprostili obitelj, prijatelji, kolege i brojna poznata lica...
Zagreb: Posljednji ispraćaj novinara i publicista Sanjina Španovića
Foto Matija Habljak/PIXSELL
1/25
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

