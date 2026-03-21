Naselje Otrić-Seoci između Vrgorca i Ploča puno je Ferrarija. Nisu crveni već zeleni, ne jure 300 km/h već imaju tek 50-ak 'konja'. Ali ih vole kao da su luksuzne jurilice. Kažu: 'Ferrari? Ma nema ti boljeg traktora'
ŽIVOTE, ROBIJO! 'Rintamo na poljima i svi vozimo - Ferrarije'
Plodno polje Jezero teritorijalno se smjestilo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Njime administrativno upravljaju dva grada, Vrgorac i Ploče, te jedna općina, Pojezerje. Još davne 1038. godine, pričaju nam stanovnici ovog plodnog polja, na inicijativu franjevačkog svećenika fra Ante Gnječa probijen je tunel koji je vodu iz jezera usmjerio prema Baćinskim jezerima, čime su se stvorili uvjeti za plodno tlo. Godinama se melioracijom stvaralo danas najveće vinogorje u Hrvatskoj, koje je, prema neslužbenim procjenama, brojalo gotovo petnaest milijuna trsova vinove loze. Bio je to nekad bogat kraj.
