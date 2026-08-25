FOTO Objavili školski kalendar za 2026./2027.: Zimski praznici u dva dijela, evo svih detalja!

U Narodnim novinama objavljen je školski kalendar za 2026./2027. školsku godinu, a najveća promjena u odnosu na prethodnu godinu je povratak zimskih praznika u dva dijela. Nastavna godina počinje u ponedjeljak, 7. rujna 2026., a završava u utorak, 15. lipnja 2027. godine. Za učenike završnih razreda srednjih škola nastava završava ranije, 21. svibnja 2027. godine.

Kao i dosad, nastavna godina podijeljena je na dva polugodišta. Prvo traje od 7. rujna do 23. prosinca 2026., dok drugo počinje 7. siječnja i traje do 15. lipnja 2027. godine. Za maturante drugo polugodište završava 21. svibnja.

Zimski praznici vraćaju se u dva dijela

Prvi dio zimskih praznika počinje 24. prosinca 2026. i traje do 5. siječnja 2027. godine. Učenici se u školske klupe vraćaju u četvrtak, 7. siječnja. Nakon toga slijedi drugi dio zimskih praznika, koji počinje 22. veljače i traje do 26. veljače 2027. godine. Nastava ponovno počinje u ponedjeljak, 1. ožujka.

Proljetni praznici počinju 25. ožujka i traju do 2. travnja 2027. godine, a nastava nakon njih počinje 5. travnja.

Ljetni praznici službeno počinju 16. lipnja, odnosno dan nakon završetka nastavne godine. Iznimka su učenici koji imaju razredne ili druge ispite, dopunsku nastavu, završni rad ili ispite državne mature, kao i učenici strukovnih škola koji obavljaju praksu.

Najmanje 175 nastavnih dana

Nastava se i u novoj školskoj godini organizira i izvodi najmanje 175 nastavnih dana, dok za učenike završnih razreda srednjih škola mora trajati najmanje 160 nastavnih dana.

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, nastavna godina može se produljiti odlukom nadležnog upravnog tijela županije za poslove obrazovanja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

U posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti godišnjim planom i programom rada škole, moguće je i odstupanje od utvrđenih rokova. O tome odlučuje ministar nadležan za obrazovanje na zahtjev škole i nadležnog upravnog tijela.

Ovo su blagdani tijekom školske godine

Tijekom nastavne godine učenici će imati i nekoliko neradnih dana zbog državnih blagdana i praznika.

Tijekom školske godine učenici će imati i neradne dane zbog državnih blagdana i praznika. Svi sveti obilježavaju se 1. studenog 2026. godine, a Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. studenog 2026. godine.

Božić je 25. prosinca 2026. godine, a Sveti Stjepan 26. prosinca. Nova godina obilježava se 1. siječnja 2027. godine, dok su Sveta tri kralja 6. siječnja.

Uskrs pada 28. ožujka 2027. godine, a Uskrsni ponedjeljak je 29. ožujka. Praznik rada obilježava se 1. svibnja, Tijelovo 27. svibnja, a Dan državnosti 30. svibnja 2027. godine.