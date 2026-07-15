Prosječna ocjena mature je 2,7. Dva najbolja maturanta idu studirati u Nizozemsku

Mauro Kritovac iz zagrebačke XV. gimnazije, te Benjamin Bojan Vojković iz III. gimnazije u Osijeku najbolji su maturanti I. roka ovogodišnje državne mature. Mauro je sa 100% točnosti napisao ispite iz matematike i fizike, a Benjamin Bojan je sa 100 posto točnosti napisao matematiku i kemiju.

Njihovi uspjesi nisu iznenadili njihove obitelji i profesore, koji su ipak jako ponosni na njih. Benjamin je od početka svog školovanja izniman učenik s naglašenim talentima za matematiku, kemiju, fiziku, pa i logiku. Svake je godine predstavljao svoju Gimnaziju na državnim natjecanjima iz navedenih predmeta, a jednom je bio i državni prvak u kemiji. Ove je, posljednje nastavne godine sudjelovao na čak sedam državnih natjecanja. Maturom je, naravno, iznimno zadovoljan.

'Drago mi je da sam dobio priliku'

- Smatram da je matura prošla odlično za većinu mojih prijatelja iz gimnazije. Ne znam nikoga tko je nezadovoljan. Škola nas je odlično pripremila na te ispite i znali smo što nas čeka. Neki su predmeti bili teži u odnosu na prošlu godinu, a neki lakši, kao, primjerice, Hrvatski jezik. Tema za esej je bila jednostavna. Matematika i kemija mi 'leže' pa tu nije bilo nikakvih iznenađenja i problema - kaže Benjamin koji je već odabrao svoj daljnji put školovanja.

Već se upisao na fakultet elektrotehnike, ali u Eindovenu u Nizozemskoj.

- To je odličan fakultet o kojemu sam puno čitao i želio sam ići tamo studirati. Drago mi je što sam dobio priliku. Nizozemska ima drugačiji način školovanja i puno prednosti u odnosu na naše fakultete. Školarine za studente iz EU su subvencionirane, a troškovi života mogu se pokriti i radom uz studij pa planiram tamo raditi - kaže Benjamin.

Mauro je kroz srednju školu išao na natjecanja iz fizike, za što je dobio i Oskara znanja. Bio je uspješan i u Taekwondou. I on školovanje nastavlja u Nizozemskoj, na Tehničkom sveučilištu u Einhovenu. Kako nam kaže, upravo su ga natjecanja najbolje pripremila za maturu.

- Nisam očekivao da ću ovako dobro riješiti maturu, no kad sam krenuo pisati vidio sam da to mogu. Natjecanja su mi dala najveću pripremu za maturu i to puno pomogne, a izvan škole sam samo rješavao stare mature. Za fakultet u Nizozemskoj sam se odlučio jer je to rijetko sveučilište koje ima široku ponudu studija na engleskom jeziku i to me je odmah privuklo. Planiram se jednom vratiti u Hrvatsku - kazao nam je.

Sve više ih prijavljuje osnovnu razinu

Barem jedan ispit sa 100 posto točnosti napisalo je 49 učenika. Ipak, rezultati su nešto lošiji nego lani. Primjerice, ove je godine maturu palo 7,6 posto gimnazijalaca, kojima je matura uvjet za završetak srednje škole. Lani ih je u ljetnom roku palo nešto više od 5 posto. Obavezne ispite palo je 6523 učenika, od kojih su 764 gimnazijalca, a ostalo su učenici strukovnih škola.

Prosječna ocjena na ovogodišnjoj državnoj maturi je 2,7, barem jedan ispit palo je nešto više pristupnika nego lani, a sve više pristupnika prijavljuje osnovnu razinu ispita, kratki je sažetak nakon objave konačnih rezultata I. roka mature.

Kako je izvijestio Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), ispitima je pristupilo 29.481 pristupnik, od kojih je gimnazijalaca bilo 10.606. Broj pristupnika ove je godine bio veći za 1000, jer se prijavilo oko 500 učenika strukovnih škola više, te oko 500 drugih pristupnika više.

Zagreb: Predstavljanje konačnih rezultata prvog roka državne mature u školskoj godini 2025./2026. | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Pristupnici su najbolje napisali engleski jezik, s prolaznošću od čak 99,1 posto na višoj razini. Matematika je najlošije napisan ispit od obaveznih predmeta, s prosječnom ocjenom dva. No zanimljivo je i kako je višu razinu matematike sa 100 posto točnosti riješilo najviše učenika od svih ispita, njih 17. To je dvostruko više od drugih ispita.

Hrvatski jezik palo je 5869 pristupnika (21,7 %), što je za pet posto više nego lani.

- Ugodno sam iznenađen rezultatima eseja i općenito testa iz hrvatskog jezika. 323 pristupnika napisali su esej sa 100 posto riješenosti, a zadovoljavajuće je nizak postotak maturanata koji nisu položili test, samo 3,6 posto - kazao je Filipović.

Najviše prigovora iz hrvatskog i biologije

Što se tiče eseja, njih 998 je palo jer nisu imali dovoljan broj riječi, no lani ih je zbog toga palo dvostruko više. Prazan list je predalo 915 pristupnika, a 886 nisu dobro napisali odgovor na polazno pitanje. To je također dvostruko manje nego lani.

Na hrvatski jezik je, inače, bilo i najviše prigovora - 2411, te iz biologije - 1139. Od ukupno 6940 prigovora na I. stupnju, uvaženo ih je 2562 (36,9 %). Na II. stupnju bilo je 347 prigovora, od kojih je uvaženo 25 (7,2 %).

- Umjetna inteligencija nam radi sve veće probleme, ove je godine u puno više slučajeva nego lani bilo prepoznatljivo da je prigovor napisala umjetna inteligencija. Bilo je svakakvih prigovora, primjerice, jedan maturant koji je pao jer nije imao dovoljno riječi na eseju, napisao je prigovor s više od 2000 riječi - kazao je Filipović.

Matematika i informatika najlošiji

Matematika je najlošije napisan ispit od obaveznih predmeta. Višu razinu pala je četvrtina maturanata, a osnovnu 17,8% maturanata. No zanimljivo je i kako je višu razinu matematike sa 100 posto točnosti riješilo najviše učenika od svih ispita, njih 17.

Najlošije napisani izborni ispit bila je informatika, koju je palo više od 60% maturanata. OD izbornih predmeta, najbolje su napisani likovna umjetnost i geografija. Fiziku, izborni ispit koji prijavljuje i piše najviše maturanata, pala je trećina onih koji su je pisali.

Ravnatelj NCVVO-a zadovoljan je rezultatima koji se vrte oko mršave trojke.

- Nama je cilj napraviti uravnotežene ispite u kojima je prolaznost 50%, što smo uglavnom postigli. Državna matura i srednja škola nisu usporedive, kad govorimo o rezultatima. Matura je test kojim se provjerava stečeno znanje kroz četiri godine, a zaključna ocjena u 4. razredu je rezultat praćenja postignuća kroz tekuću godinu za koja nastavnici pripremaju svoje učenike - zaključio je Vinko Filipović, čestitajući svim dežurnim nastavnicima i koordinatorima na obavljenom poslu.

Upisi na fakultete

S objavom konačnih rezultata državne mature objavljene su i konačne liste za upise na fakultete. Ekonomski fakultet i Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu bili su najtraženiji i ove godine. U prvih pet su i Zdravstveno veleučilište, Medicinski i Pravni fakultet u Zagrebu.

Kad se gleda omjer prvih izbora i kvote, ubjedljivo je najtraženiji smjer glume na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Na 12 mjesta kao prvi izbor prijavilo se 126 kandidata.

Nakon glume, najtraženija su zdravstvena učilišta - Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu (Fizioterapija), Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (Radiološka tehnologija), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Logopedija), te Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Više od 500 studijskih programa upisalo je jednog ili nijednog studenta, no radi se prvenstveno o mjestima za Hrvatske izvan RH, odnosno mjesta za one koji su srednju završili prije 2010. godine. No, kad se gleda broj studijskih programa koji su upisali manje od 10 studenata, broj je i dalje velik, više od 330.