VIDEO Obnavljali crkvu usred Karlovca, našli 100 grobova i predmete stare 300 godina

Vrijedni arheološki nalazi pronađeni su tijekom konstrukcijske obnove crkve Presvetog Trojstva i Franjevačkog samostana u staroj karlovačkoj Gradskoj jezgri Zvijezda. Uz vrijedne oslike na svodovima crkve i pod najstarije crkve te više slojeva podova, pronađene su i dvije velike kripte s više od stotinjak grobova, ostataka preseljenih sa starog groblja u kripte unutar crkve. Uz ostatke u kriptama izgrađenima 1726. godine unutar njih je pronađen i velik broj metalnih predmeta, nakita, prstenja, krunica od vrijednih metala...

POGLEDAJTE VIDEO

- To je još jedan dokaz da su franjevci u Karlovcu čuvari kulturnog i duhovnog blaga, čuvari baštine, ali i identiteta ovoga grada i karlovačke Zvijezde - kazao je gvardijan, fra Krunoslav Albert.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Pročelnica Konzervatorskog odjela pri ministarstvu kulture i medija Sanja Kočevar je kazala da su vrijedni nalazi pronađeni u sklopu konstrukcijske obnove crkve i samostana, a radi se o kapitalnom projektu financiranom iz Fonda solidarnosti EU. Ona je istaknula da su pri sanaciji svoda crkve sondiranjem u svetištu otkrili stariji oslik, odnosno nekoliko slojeva i jedan likovno izuzetno vrijedan sloj koji se u prvu ruku pripisao u sredinu 18. stoljeća iako postoje neka mišljenja da se može raditi i o franjevcu Franji Prokopiju Godleru koji je crkvu već oslikavao, a radio je sredinom 19. stoljeća u maniri starijih majstora. To će utvrđivati dodatnim istraživanjima, no radi se o osliku koji je izuzetne likovne kvalitete i koji se svrstava u red najkvalitetnijeg unutar ovog kompleksa.

– Oslik se nalazi u svodnom polju iznad svetišta, veličine oko 50 četvornih metara. U središnjoj zoni se nalazi jedan okvir ispunjen cvijećem i s četiri lika evanđelista vrlo lijepo prikazana, figurativno kvalitetno i četiri anđela s grbovima. Oslik ima značajna oštećenja s obzirom na to da su u to vrijeme kada su odlučili nanijeti novu žbuku piketirati i u nekim budućim restauratorskim radovima ih morati restaurirati. - kazala je Kočaver, dodajući da je to važna činjenica s obzirom na to da će moći prezentirati ne samo ovu historicistički fazu koja je do sada bila vidljiva nego i stariju, baroknu koju su osim na svodu svetišta našli i u sve tri bočne kapele. Dodala je i da su uslijed konstruktivne obnove i potrebe izvođenja armirano betonske ploče kojom bi se povezali uzdužni zidovi provedena arheološka istraživanja kojima su došli do materijalnih dokaza koji su ili potvrdili ili opovrgli neke povijesne zapise. Pronađen je prvi pod od opeke, pod najstarije crkve u ovom mjestu koja je bila upola manja nego ova sadašnja. U tom podu je pronađen gar, tragovi gorenje za koje mogu s velikom vjerojatnosti reći da su to tragovi velikog požara iz 1692. godine koji je uz crkvu poharao i veliki dio Zvijezde. Pronašli su i nekoliko nivoa poda, prvi je cigleni, zatim su pronađena još dva sloja poda od kamena i četvrti od cementnih pločica.

– To sve govori o problemu s poplavama koje je karlovačka Zvijezda stalno trpjela kao i njeni stanovnici. Podizanje nivoa poda bilo je jedno od rješenja. Također pronađene su i dvije kripte za koje postoje zapisi da su izgrađene 1726. godine. Može se pretpostaviti da su graditelji nove veće crkve nakon velikog požara odlučili da će posmrtne ostatke raspoređene na tadašnjem groblju na neki način grupirati i staviti zajedno u kripte. Radi se o dvije konstrukcije duljine 7 metara i širine oko 3 metra koje smo zatekli u interesantnom stanju, potpuno ispunjene i zapečaćene. Možemo reći da je to neki način borbe protiv zaraze ili podzemnih voda koje su konstantno radile probleme i crkvi i gradu. Sve ovo što je pronađeno vrlo važno nalazište ne smo za Franjevce već i za Zvijezdu općenito. - kazala je Kočaver dodajući da će se svi nalazi restaurirati i u budućnosti izložiti u muzeju Franjevačkog samostana.

Goran Skelac, vlasnik arheološke tvrtke GeoArheo angažirana pri arheološkim istraživanjima, iskopinama i nalazima, kazao je da istraživanje nad vrlo vrijednim nalazima groblja i ostataka arhitekture crkve provode mjesec i pol dana te da 15-ak arheologa i tehničara radi ručnim iskopima.

– Mi ovdje izlistavamo slojeve prošlosti Karlovca. Poznato je da je Franjevački samostan sagrađen u procesu gradnje utvrde karlovačke Zvijezde. To predstavlja jedan od najstarijih objekata urbanih i organiziranih. Do sada smo otkrili četiri faze grobova i ti grobovi u pravili su grobovi možda važnijih ljudi u nekom kontekstu društva. To vidimo po bogatim nalazima unutra. Do sada imamo već preko 350 metalnih nalaza. Riječ je o nakitu, prstenju, krunicama, raznim odjevnim dodacima, zlatnim, srebrnim, brončanim. To će danas sutra krasiti jednu zbirku koja će nam pokazati vremenski slijed i lijepu priču o prošlosti Karlovca - kazao je Skelac te dodao da su sve te ranije faze gradnje i dogradnje u nekoj mjeri opisane u povijesnim izvorima no istraživanje uvijek daje prave autentične podatke, a današnja metodologija i tehnologija im omogućuje da ih sve snime trodimenzionalne. Napomenuo je da je statika crkve i samostana narušena, a brod crkve je velik, te projekt zahtjeva da se kroz te slojeve arheologije ukopava da bi se statički mogao učvrstiti objekt zbog čega su dužni prvo provesti arheološka istraživanja kako bi spasili sve što se može spasiti. Istaknuo je da je do sada u kriptama utvrđeno oko stotinjaka grobova, no dio grobova u dijelu kripta koje zalaze pod temelje crkve neće se moći u cijelosti istražiti. Pokojnici su unutar crkve u kripte ukapani do 1820. godine kada se zatvaraju jer je osnovano groblje na Dubovcu. Dio bolje očuvanih grobova ide na antropološke analize, neki nalazi idu na C-14 analize starosti nalaza, a svi nalazi idu na restauraciju i konzervaciju nakon čega slijedi obrada dokumentacije o tijeku povijesti na ovom objektu. Najstariji nalaz je iza 1590. godine, a govore o 230 aktivnih godina groblja i razvoja arhitekture.

– Same kripte do sada na kojima sam radio su bile zidane o opeke, a ove su zidane od kamena, Izuzetno su čvrsto građene, velike su, ne vidimo im kraja u jednom segmentu. Vjerojatno su takve zbog stalnih problema s poplavama. - zaključio je Skelac.

Fra Krunoslav je napomenuo da će posmrtni ostaci biti vraćeni u pod crkve, a posjeduju i popis svih pokopanih u tom kompleksu.

Glavni izvođač radova je tvrtka Hedon, a glavni inženjer Goran Jazo je istaknuo je da su radovi vrijedni 60 milijuna kuna, te da će iz Fonda uspjeti iskoristiti nešto više od 50 posto predviđenog iznosa jer posao obnove usporavaju arheološka istraživanja koja će potrajati još 15 do 30 dana, no dodaje da s time imaju iskustva.