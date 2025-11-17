FOTO Obožava Vučića i Putina. Srpska političarka: Ružni bi da se politikom bave samo gabori!'

"Pozivam sve žene, buduće majke, da izaberu partnera za zdravo i prirodno potomstvo, a žene koje ne konzumiraju svoje muškarce da ne budu ljubomorne. Radi se o opstanku našega naroda. Ovaj rat ne smijemo izgubiti – moramo podnijeti potrebnu žrtvu: to znači da dopustimo muškarcima da imaju više od jedne žene, ali samo pod uvjetom da im te druge žene žele rađati djecu. Kao žena koja želi dobro svojoj državi, javno prihvaćam ovaj način rješavanja ozbiljnoga problema opstanka države. Možda će ovakav zakon probuditi žene da ne ostaju na samo jednom djetetu, a i one koje bi vezu bez djece – poštovanje ženama sa zdravstvenim problemima. Kao mladi političar, evo, predlažem novu modu Srbije. Stop izopačenosti, zaustavimo nestajanje Srbije!", poručila je svojevremeno... | Foto: A. Grozdanovic/Instagram