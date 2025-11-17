FOTO Obožava Vučića i Putina. Srpska političarka: Ružni bi da se politikom bave samo gabori!'

Ana Grozdanović srpska je političarka iz Niša koja se 'proslavila' 2021. godine izjavom kako su "samo kršćani radili katodne i radio cijevi". Imala je još sumanutih ideja, optuživala je žene da "gledaju da se dobro udaju, a onda ucjenjuju alimentacijom"... Obožava svojeg šefa Ivicu Dačića, obožava i brani srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, a uzor joj je Vladimir Putin...
Ana Grozdanović srpska je političarka iz Niša koja se 'proslavila' 2021. godine izjavom kako su "samo kršćani radili katodne i radio cijevi". Imala je još sumanutih ideja, optuživala je žene da "gledaju da se dobro udaju, a onda ucjenjuju alimentacijom"... Obožava svojeg šefa Ivicu Dačića, obožava i brani srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, a uzor joj je Vladimir Putin...
| Foto: A. Grozdanovic/Instagram
Ana Grozdanović srpska je političarka iz Niša koja se 'proslavila' 2021. godine izjavom kako su "samo kršćani radili katodne i radio cijevi". Imala je još sumanutih ideja, optuživala je žene da "gledaju da se dobro udaju, a onda ucjenjuju alimentacijom"... Obožava svojeg šefa Ivicu Dačića, obožava i brani srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, a uzor joj je Vladimir Putin...
|
Foto: A. Grozdanovic/Instagram
Ana Grozdanović srpska je političarka iz Niša koja se 'proslavila' 2021. godine izjavom kako su "samo kršćani radili katodne i radio cijevi". Imala je još sumanutih ideja, optuživala je žene da "gledaju da se dobro udaju, a onda ucjenjuju alimentacijom"... Obožava svojeg šefa Ivicu Dačića, obožava i brani srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, a uzor joj je Vladimir Putin...
| Foto: A. Grozdanovic/Instagram
Članica je Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Često pozora u bikiniju, pa tim fotkama dodaje 'mudre' objave, poziva narod na ujedinjenje...
| Foto: A. Grozdanovic/Instagram
Svojevremeno je tražila zatvor za sve koji kažu nešto loše o Aleksandru Vučiću... "Zamolila bih svoje političke kolege koji sjede u dužnosničkim klupama da dignu glas i izbore se za zakon kojim bi se kaznio svatko tko ostavi loš komentar o predsjedniku države. A o ostalim ozbiljnijim planovima protiv predsjednika još ozbiljnije kazne", poručila je svojevremeno...
| Foto: A. Grozdanovic/Instagram
Naravno, Vučićevi režimski mediji je hvale i predstavljaju kao veliku buduću političku zvijezdu? "Ljudi je vide kao autentičnu, direktnu i modernu političarku", piše Telegraf...
| Foto: A. Grozdanovic/Instagram
"Sreća je imati za šefa Ivicu Dačića. Svi ste me već puno upoznali i znate koliko sam surovo iskrena. Ponosna sam zbog njegove mudrosti, znanja, hrabrosti, ljubavi prema Srbiji", piše po Instagramu...
| Foto: A. Grozdanovic/Instagram
Jedna od njezinih 'briljantnih' ideja uključuje uvođenje poligamije?!
| Foto: A. Grozdanovic/Instagram
"Pozivam sve žene, buduće majke, da izaberu partnera za zdravo i prirodno potomstvo, a žene koje ne konzumiraju svoje muškarce da ne budu ljubomorne. Radi se o opstanku našega naroda. Ovaj rat ne smijemo izgubiti – moramo podnijeti potrebnu žrtvu: to znači da dopustimo muškarcima da imaju više od jedne žene, ali samo pod uvjetom da im te druge žene žele rađati djecu. Kao žena koja želi dobro svojoj državi, javno prihvaćam ovaj način rješavanja ozbiljnoga problema opstanka države. Možda će ovakav zakon probuditi žene da ne ostaju na samo jednom djetetu, a i one koje bi vezu bez djece – poštovanje ženama sa zdravstvenim problemima. Kao mladi političar, evo, predlažem novu modu Srbije. Stop izopačenosti, zaustavimo nestajanje Srbije!", poručila je svojevremeno...
| Foto: A. Grozdanovic/Instagram
Kaže kako je solo, ali kako je počela dobivati brojne poklone od muškaraca... Tvrdi da je napadaju jer voli Vučića i Srbiju.
| Foto: A. Grozdanovic/Instagram
"Ružni i tužni bi da se politikom bave samo gabori. Čim žena vodi računa o sebi, oni je proglašavaju neprijateljem. Dobila sam brojne poruke podrške", tvrdi Grozdanović.
| Foto: A. Grozdanovic/Instagram
"Mnogo sam sretna, čitav dan mi stižu pokloni, cvijeće, prelijepe poruke. Neki sijaju kad su zaljubljeni, a ja što sam otkrila da sam slobodna", poručila je...
| Foto: A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram
Foto A. Grozdanovic/Instagram