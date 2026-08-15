FOTO Obranili su Englesku od Hitlera, a sada ponovno lete. Pogledajte Spitfire u akciji
Tri veterana iz Drugoga svjetskog rata ostvarila su dugogodišnju želju poletjevši prvi put u životu u zrakoplovima Spitfire. Bivši vojnici poletjeli su u četvrtak u nebo iznad Kenta iz povijesnog hangara u zračnoj luci Biggin Hill u Londonu, pod budnim okom članova obitelji i kolega veterana.
Ivan Staines (99), Alfred Cooley (100) i Paul Terry (101) služili su u vojsci tijekom rata, no nijedan od njih trojice do tada nije letio u Spitfireu.