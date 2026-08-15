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TRI VETERANA

FOTO Obranili su Englesku od Hitlera, a sada ponovno lete. Pogledajte Spitfire u akciji

Tri veterana iz Drugoga svjetskog rata ostvarila su dugogodišnju želju poletjevši prvi put u životu u zrakoplovima Spitfire. Bivši vojnici poletjeli su u četvrtak u nebo iznad Kenta iz povijesnog hangara u zračnoj luci Biggin Hill u Londonu, pod budnim okom članova obitelji i kolega veterana. Ivan Staines (99), Alfred Cooley (100) i Paul Terry (101) služili su u vojsci tijekom rata, no nijedan od njih trojice do tada nije letio u Spitfireu.
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UK: Stogodišnji veterani Drugog svjetskog rata poletjeli u Spitfireima
Foto Richard Pohle/NEWS SYNDICATION
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Foto: Richard Pohle/NEWS SYNDICATION
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