AMERIKA STREPI OD NASILJA

FOTO Očekuju se milijuni ljudi na prosvjedima protiv Trumpa. Ovako je bilo prije 4 mjeseca

Piše hina,
Čitanje članka: 6 min
77
Foto: Reuters

Drugo je to izdanje prosvjeda ovih razmjera, u gradovima, predgrađima i malim mjestima diljem SAD-a nakon sličnih u lipnju, a smatraju se mjerilom frustracije protivnika konzervativne agende koja se brzo proširila zemljom

Prosvjedi na više od 2600 lokacija pod nazivom "Nema kraljeva" trebali bi se održati u subotu u svih 50 saveznih država SAD-a, što predstavlja masovnu mobilizaciju protiv politika predsjednika Donalda Trumpa o imigraciji, obrazovanju i sigurnosti, za koje organizatori tvrde da guraju zemlju prema autokraciji.

Drugo je to izdanje prosvjeda ovih razmjera, u gradovima, predgrađima i malim mjestima diljem SAD-a nakon sličnih u lipnju, a smatraju se mjerilom frustracije protivnika konzervativne agende koja se brzo proširila zemljom.

Otkako je Trump preuzeo dužnost prije 10 mjeseci, njegova vlada pojačala je protuimigracijske mjere, poduzela mjere za smanjenje državnog aparata i uvela rezove u financiranju elitnih sveučilišta zbog neslaganja po pitanjima kao što su propalestinski prosvjedi, etnička, rasna i rodna raznolikost na fakultetima i transrodne politike.

"Nema ništa više američko od izjave da 'nemamo kraljeva' i da iskoristimo svoje pravo na miran prosvjed", rekla je Leah Greenberg, suosnivačica Indivisiblea, progresivne organizacije koja je glavni organizator marševa "Nema kraljeva".

Progresivni i neovisni senator Bernie Sanders i kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez, progresivna demokratkinja, podržali su prosvjede zajedno s bivšom državnom tajnicom Hillary Clinton koja je izgubila predsjedničke izbore 2016. od Trumpa. Niz poznatih osoba također je podržao pokret.

U lipnju se održalo preko 2000 prosvjeda "Nema kraljeva ", uglavnom bez incidenata, na dan kad je Trump slavio svoj 79. rođendan i održao vojnu paradu u Washingtonu.

'Antiamerički' prosvjedi

"Sutra će se demokratski čelnici pridružiti velikoj zabavi na Nacionalnom trgu", rekao je u petak predsjednik Zastupničkog doma SAD-a Mike Johnson, republikanac.

"Mi to nazivamo točnijim opisom: Skup mržnje prema Americi."

Dana Fisher, profesorica na Američkom sveučilištu u Washingtonu i autorica nekoliko knjiga o američkom aktivizmu, predvidjela je da bi u subotu mogao biti najveći odaziv na prosvjede u modernoj povijesti SAD-a. Očekuje da će sudjelovati preko tri milijuna ljudi, na temelju registracija i sudjelovanja u događajima u lipnju.

„Glavna poanta ovog dana djelovanja je stvaranje osjećaja kolektivnog identiteta među svim ljudima koji se osjećaju progonjeni ili su tjeskobni zbog Trumpove vlade i njezine politike“, rekla je Fisher.

„To neće promijeniti Trumpovu politiku. Ali moglo bi ohrabriti izabrane dužnosnike na svim razinama koji su u Trumpovoj opoziciji.“

