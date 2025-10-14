FOTO Očevid u Zagorju gdje je učenik uboden nožem u prsa: U bolnici je, van životne opasnosti

Učenik je završio u KBC-u Zagreb nakon što je ozlijeđen u školi. Kako neslužbeno doznajemo, svemu je prethodilo naguravanje dva dječaka, a jedan je slučajno gurnuo vrećicu te je nožem u rebra ranio drugog učenika...
Nakon ranjavanja uslijedila je borba za život, priskočile su profesorice koje su licencirane medicinske sestre i držale su učenika na životu.
Nakon ranjavanja uslijedila je borba za život, priskočile su profesorice koje su licencirane medicinske sestre i držale su učenika na životu. |
Foto:
Nakon ranjavanja uslijedila je borba za život, priskočile su profesorice koje su licencirane medicinske sestre i držale su učenika na životu.
Kako doznajemo, dijete je bilo pri svijesti, a sad je na operaciji i trenutno je van životne opasnosti.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Dok je Hitna stigla, dječaka su oživljavali i održavali na životu, spojili su ga na infuziju i jedva stabilizirali sve dok nije došao helikopter.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Zagorje.com razgovaralo je s ocem učenika koji je ranio drugog. 'Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice', rekao je otac za Zagorje.com, dodavši kako su ozlijeđeni učenik i njegov sin prijatelji te da on to nikad ne bi namjerno napravio.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
'Danas smo imali Dane kruha, po odlasku učenika kući ispred školske dvorane se dogodio nemili događaj. Učenik je zadobio ozljedu, pružena mu je prva pomoć, pozvana je hitna i prevezeno je u bolnicu. O svemu su obaviješteni roditelji, nastava se odvija po rasporedu, učenici su u školi sigurni i nema nikakvih problema. Očekujemo daljnje informacije iz bolnice, u stalnom smo kontaktu s roditeljima i nadamo se da će s našim učenikom sve biti u redu', ravnateljica srednje škole Bedekovčina Vera Hrvoj
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL