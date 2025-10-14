FOTO Očevid u Zagorju gdje je učenik uboden nožem u prsa: U bolnici je, van životne opasnosti

'Danas smo imali Dane kruha, po odlasku učenika kući ispred školske dvorane se dogodio nemili događaj. Učenik je zadobio ozljedu, pružena mu je prva pomoć, pozvana je hitna i prevezeno je u bolnicu. O svemu su obaviješteni roditelji, nastava se odvija po rasporedu, učenici su u školi sigurni i nema nikakvih problema. Očekujemo daljnje informacije iz bolnice, u stalnom smo kontaktu s roditeljima i nadamo se da će s našim učenikom sve biti u redu', ravnateljica srednje škole Bedekovčina Vera Hrvoj | Foto: Robert Anic/PIXSELL