FOTO Očevid u Zagorju gdje je učenik uboden nožem u prsa: U bolnici je, van životne opasnosti

Učenik je završio u KBC-u Zagreb nakon što je ozlijeđen u školi. Kako neslužbeno doznajemo, svemu je prethodilo naguravanje dva dječaka, a jedan je slučajno gurnuo vrećicu te je nožem u rebra ranio drugog učenika...
Nakon ranjavanja uslijedila je borba za život, priskočile su profesorice koje su licencirane medicinske sestre i držale su učenika na životu.
Nakon ranjavanja uslijedila je borba za život, priskočile su profesorice koje su licencirane medicinske sestre i držale su učenika na životu. | Foto:
