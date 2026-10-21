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FOTO Od kralja Tomislava do danas: Nova knjiga čuva 1100 godina hrvatske povijesti

Monografija "1100 godina od splitskih crkvenih sabora i početaka Hrvatskoga Kraljevstva. Spomen na nacionalna jubilejska događanja Svete godine 2025." svečano je predstavljena u utorak navečer u Nadbiskupskom pastoralnom institutu. Hrvatska je 2025. obilježila kao "Godinu obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva". Ovu je odluku jednoglasno donio Hrvatski sabor 14. ožujka 2024. godine na inicijativu Družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja" i Matice hrvatske.
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Zagreb: Predstavljanje monografije Hrvatske biskupske konferencije i Glasa Koncila
Jubilej se temelji na prvom spomenu hrvatskoga vladara Tomislava s naslovom 'rex' (kralj) u pismu pape Ivana X. iz 925. godine, kojim je sazvan Prvi splitski crkveni sabor. Obljetnicom je istaknut tisućljetni kontinuitet hrvatske državnosti, jezika, kulture i suvereniteta. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Jubilej se temelji na prvom spomenu hrvatskoga vladara Tomislava s naslovom 'rex' (kralj) u pismu pape Ivana X. iz 925. godine, kojim je sazvan Prvi splitski crkveni sabor. Obljetnicom je istaknut tisućljetni kontinuitet hrvatske državnosti, jezika, kulture i suvereniteta. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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