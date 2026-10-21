FOTO Od kralja Tomislava do danas: Nova knjiga čuva 1100 godina hrvatske povijesti

"Na tim je temeljima rasla baština koja nas i danas povezuje i obvezuje, a prošle smo godine tu baštinu iznova otkrivali i na različite načine svjedočili da ona nije samo spomen na prošlost, nego i nadahnuće za sadašnjost", rekao je Kutleša na predstavljanju monografije. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL