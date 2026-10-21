FOTO Od kralja Tomislava do danas: Nova knjiga čuva 1100 godina hrvatske povijesti

Monografija "1100 godina od splitskih crkvenih sabora i početaka Hrvatskoga Kraljevstva. Spomen na nacionalna jubilejska događanja Svete godine 2025." svečano je predstavljena u utorak navečer u Nadbiskupskom pastoralnom institutu. Hrvatska je 2025. obilježila kao "Godinu obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva". Ovu je odluku jednoglasno donio Hrvatski sabor 14. ožujka 2024. godine na inicijativu Družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja" i Matice hrvatske.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Jubilej se temelji na prvom spomenu hrvatskoga vladara Tomislava s naslovom 'rex' (kralj) u pismu pape Ivana X. iz 925. godine, kojim je sazvan Prvi splitski crkveni sabor. Obljetnicom je istaknut tisućljetni kontinuitet hrvatske državnosti, jezika, kulture i suvereniteta.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Jubilej se temelji na prvom spomenu hrvatskoga vladara Tomislava s naslovom 'rex' (kralj) u pismu pape Ivana X. iz 925. godine, kojim je sazvan Prvi splitski crkveni sabor. Obljetnicom je istaknut tisućljetni kontinuitet hrvatske državnosti, jezika, kulture i suvereniteta. |
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Jubilej se temelji na prvom spomenu hrvatskoga vladara Tomislava s naslovom 'rex' (kralj) u pismu pape Ivana X. iz 925. godine, kojim je sazvan Prvi splitski crkveni sabor. Obljetnicom je istaknut tisućljetni kontinuitet hrvatske državnosti, jezika, kulture i suvereniteta.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
U monografiji, čiji je izdavač Hrvatska biskupska konferencija, a nakladnik Glas Koncila, skupljeni su događaji koji svjedoče kako je sadašnji naraštaj proslavio jedanaest stoljeća svoje povijesne i crkvene baštine.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Nova monografija nastala je kao plod nacionalnih jubilejskih događanja Svete godine 2025. Riječ je o reprezentativnom izdanju koje u riječi i slici na više od 300 stranica donosi pregled događaja koji su okupili hrvatski narod uz važan jubilej, istaknuo je nakladnik.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
"Ova monografija, čak i vizualno izgleda kao spomenik, u kamenu urezana zlatna slova, a zlato je znak nepropadljivosti. Ova monografija ostavlja ideju da je i ovaj naraštaj, slaveći jubilej godine 2025. znao cijeniti svoju povijest, svoju duhovnost, vjernost Petrovom nasljedniku i da s tim baštinskim kapitalom ide u budućnost", rekao je glavni urednik Glasa Koncila Branimir Stanić.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša rekao je da je hrvatska državnost od samih početaka bila tijesno povezana s kršćanskom vjerom, a hrvatski je narod svoje mjesto među europskim narodima gradio u zajedništvu s Petrovim nasljednikom.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
"Na tim je temeljima rasla baština koja nas i danas povezuje i obvezuje, a prošle smo godine tu baštinu iznova otkrivali i na različite načine svjedočili da ona nije samo spomen na prošlost, nego i nadahnuće za sadašnjost", rekao je Kutleša na predstavljanju monografije.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Podsjetio je na niz događanja iz 2025. u povodu 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva, posebice na međunarodni znanstveni simpozij o početcima Hrvatskoga Kraljevstva i splitskim crkvenim saborima, održan u Splitu.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Kutleša monografiju smatra iznimno važnom jer "čuva sjećanje, ali nas ujedno potiče da razumijemo što nam je povjereno i što smo pozvani predati budućim naraštajima".
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
"Neka nas ova monografija podsjeća na korijene iz kojih smo izrasli i na odgovornost koju nosimo za budućnost. Neka nam pomogne da primljenu baštinu čuvamo i da je živimo, kako bismo je budućim naraštajima predali obogaćenu vlastitim svjedočanstvom vjere, nade i ljubavi", rekao je Kutleša.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Ministrica kulture Nina Obuljen Korižnik rekla je da su godine 925. i 928., prvi pisani spomen na kralja Tomislava i spomen na Splitske crkvene sabore, "beskrajno važne za naš identitet i ono što smatramo vrijednim europskim naslijeđem".
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Također je istaknula da su prošlogodišnje izložbe u Klovićevim dvorima i Arheološkom muzeju u Splitu digitalno snimljene i dostupne na platformi e-kultura te ostaju trajno svjedočanstvo i metodološki alat za obrazovanje, posebice mladih.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Svečanost predstavljanja monografije pratio je Oratorijski zbor Crkve sv. Marka u Zagrebu "Cantores sancti Marci".
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL