KARIJERA U POLITICI FOTO Od Tuđmana do princa Charlesa: Ovo je Zlatko Mateša u danima kad je bio premijer

Zlatko Mateša u srijedu je podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Završio je preddiplomski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1974. Pravosudni ispit položio je 1978.i magistrirao na istom polju na Sveučilištu u Zagrebu 1990.Mateša je doktorirao na Sveučilištu u Pekingu Sport 2009. godine. Bio je direktor pravnih poslova, a zatim pomoćnik generalnog direktora za upravljanje organizacijama iz portfelja hrvatskog naftnog diva – INA. Od 1992. do 1993. bio je voditelj hrvatske Agencije za restrukturiranje i razvoj. Od 1993. do 1995. bio je ministar u hrvatskoj vladi, a 1995. postao je premijer Hrvatske, a tu je funkciju obnašao do 2000. i silaska HDZ-a s vlasti nakon Tuđmanove smrti. Od 2000. do 2004. bio je zastupnik u Hrvatskom saboru. Bio je član saborskih tijela: član izaslanstva Hrvatskog sabora pri NATO-u i član Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora.