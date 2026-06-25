Na terenu su uz zagrebačke vatrogasce bili i djelatnici Zrinjevca...
UKLONJENA JE
FOTO Odlomila se ogromna grana ispred škole u Zagrebu
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Iz za sada neutvrđenog razloga jutros se odlomila velika grana ispred osnovne škole Lovre pl. Matačića u Zagrebu.
Kako doznajemo na terenu su zagrebački vatrogasci, a riječ je o grani dužine više od 15 metara i promjera 40 centimetara.
Grana je uskoro uklonjena, a u tome su pomogli i djelatnici Zrinjevca.
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