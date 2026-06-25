FOTO Odlomila se ogromna grana ispred škole u Zagrebu

Iz za sada neutvrđenog razloga jutros se odlomila velika grana ispred osnovne škole Lovre pl. Matačića u Zagrebu.

Kako doznajemo na terenu su zagrebački vatrogasci, a riječ je o grani dužine više od 15 metara i promjera 40 centimetara.

Grana je uskoro uklonjena, a u tome su pomogli i djelatnici Zrinjevca.