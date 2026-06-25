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UKLONJENA JE

FOTO Odlomila se ogromna grana ispred škole u Zagrebu

Piše Luka Safundžić,
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FOTO Odlomila se ogromna grana ispred škole u Zagrebu
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Foto: čitatelj/24sata

Na terenu su uz zagrebačke vatrogasce bili i djelatnici Zrinjevca...

Iz za sada neutvrđenog razloga jutros se odlomila velika grana ispred osnovne škole Lovre pl. Matačića u Zagrebu.

Kako doznajemo na terenu su zagrebački vatrogasci, a riječ je o grani dužine više od 15 metara i promjera 40 centimetara.

Grana je uskoro uklonjena, a u tome su pomogli i djelatnici Zrinjevca. 

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