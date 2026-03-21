FOTO Ogromni prosvjed protiv Vlade u Češkoj! Ulice pune: 'Ne želimo postati kao Mađarska!'

Deseci tisuća Čeha okupili su se u subotu u Pragu na najvećem protuvladinom prosvjedu u zemlji od 2019., izražavajući tako nezadovoljstvo zbog smanjenja obrambenih troškova pod premijerom Andrejem Babišem i zbog bojazni da će se njegova administracija ugroziti javne medije...
Prosvjednici su počeli pristizati satima prije početka skupa u parku s pogledom na povijesno središte. Mnogi među njima isticali su češke i zastave Europske unije. Organizatori su procijenili da se prosvjedu odazvalo oko 250.000 ljudi.
"Ovdje sam jer mi je stalo do budućnosti moje zemlje", rekao je 22-godišnji Tomas Chaloupka. "Uznemiruje me to što aktualna vlada pokušava manipulirati slobodnim i neovisnim medijima, a sloboda i demokracija su najvažniji." Babiš i njegova populistička stranka ANO vratili su se na vlast u prosincu nakon četiri godine u oporbi te vladu vode s desno i krajnje desno orijentiranim strankama.
Organizatori prosvjeda Milion Chvilek (Milijun trenutaka za demokraciju) upozorili su da bi zemlja mogla krenuti putem Slovačke ili Mađarske, susjednih srednjoeuropskih zemalja koje su se sukobile s izvršnom vlasti Europske unije oko pitanja vladavine prava.
"Ne želimo postati poput Mađarske", rekla je učiteljica Hana Malanikova. "Ne želimo slijediti ni put Slovačke Republike. Dakle, vrijeme je da se probudimo."
Kritičari su izrazili zabrinutost i zbog promjena u politici nove vlade, a sličan prosvjed održan u veljači u znak potpore predsjedniku Petru Pavelu, koji se sukobio s Babišovom vladom oko ministarskih nominacija i obrambenih troškova, privukao je do 90.000 ljudi.
Protivnici Babišove vlade istaknuli su i problem smanjenja obrambenih izdataka u proračunu, kao i planove o promjeni financiranja javne televizije. Upozoravaju da bi to moglo naštetiti njezinoj neovisnosti te pooštriti pravila o objavljivanju podataka kada su posrijedi nevladine organizacije Babiš, koji je izgradio poslovno carstvo u prehrambenom, kemijskom i poljoprivrednom sektoru, bio je premijer od 2017. do 2021 Milion Chvilek je slične prosvjede organizirao 2019. Oni su tada privukli više od 200.000 ljudi.
