FOTO Ogromni prosvjedi u Italiji zbog situacije u Gazi. U Milanu kaos, lete suzavac i kamenja!

Deseci tisuća ljudi izašli su na ulice u desecima gradova širom Italije u velikim prosvjedima protiv izraelske ofenzive u Gazi. Prosvjednici nisu zadovoljni kako se Italija odnosi prema Izraelu, traže blokadu trgovine oružjem s Izraelom, poručuju da izražavaju solidarnost s Gazom. Zatvorene su škole, poremećen je promet vlakova, blokirane su luke... U Milanu je situacija eskalirala, došlo je do velikih sukoba prosvjednika i policije.
Prosvjed dolazi nakon što su Velika Britanija, Kanada i Australija priznale Palestinu. Italija se nije odlučila još na taj potez. "Može biti kontraproduktivno priznati Palestinu prije nego je uspostavljena", kazala je talijanska premijerka Giorgia Meloni ranije.
Milan je postao središte masovnih prosvjeda koji su paralizirali grad. Tisuće ljudi, predvođenih sindikatom USB (Unione Sindacale di Base), izašle su na ulice pod sloganom "Let's Block Everything" (Blokirajmo sve), izražavajući solidarnost s Palestincima u Gazi. Prosvjed je eskalirao u sukobe s policijom.
USB, koji okuplja radnike iz raznih sektora, od industrije do obrazovanja, organizirao je 24-satni opći štrajk. Uz njih su se pridružili sindikati poput CUB-a i SGB-a, studenti, aktivisti za ljudska prava...
U Milanu, prosvjednici su blokirali glavnu željezničku stanicu Milano Centrale, onemogućivši promet vlakova prema drugim gradovima. Prosvjednici su bacali kamenje, stolice i dimne bombe, dok je policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima.
"Moramo stati uz Palestine i blokirati trgovinu oružjem", izjavio je jedan od vođa USB-a, odražavajući zahtjeve za prekid talijanske vojne podrške Izraelu.
Prosvjedi su se proširili i na druge gradove. U Genovi i Livornu lučki radnici blokirali su isporuke, uključujući pošiljke za koje se sumnjalo da sadrže oružje za Izrael. "Ovo je naša borba za mir", rekao je predstavnik lučkih radnika u Genovi.
U Bologni su demonstranti zaustavili promet na glavnim cestama, dok su u Torinu i Firenci zabilježeni manji prosvjedi bez većih incidenata. U Rimu je, prema procjenama, marširalo preko 20.000 ljudi.
