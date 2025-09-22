Obavijesti

FOTO Ogromni prosvjedi u Italiji zbog situacije u Gazi. U Milanu kaos, lete suzavac i kamenja!

Deseci tisuća ljudi izašli su na ulice u desecima gradova širom Italije u velikim prosvjedima protiv izraelske ofenzive u Gazi. Prosvjednici nisu zadovoljni kako se Italija odnosi prema Izraelu, traže blokadu trgovine oružjem s Izraelom, poručuju da izražavaju solidarnost s Gazom. Zatvorene su škole, poremećen je promet vlakova, blokirane su luke... U Milanu je situacija eskalirala, došlo je do velikih sukoba prosvjednika i policije.
USB union holds nationwide strike, "Let's Block Everything," in solidarity with Gaza, in Milan
Deseci tisuća ljudi izašli su na ulice u desecima gradova širom Italije u velikim prosvjedima protiv izraelske ofenzive u Gazi. Zatvorene su škole, poremećen je promet vlakova, blokirane su luke... | Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
