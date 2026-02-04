FOTO Olujno nevrijeme u Dalmaciji, pogledajte kako je bilo popodne u Kaštelima...

Olujno jugo i obilna kiša u srijedu su paralizirali velik dio obale. More je prodrlo u gradske zone Splita, Trogira i Kaštela, a deseci trajektnih i katamaranskih linija su obustavljeni zbog ekstremnih uvjeta na moru
Snažno nevrijeme koje je u srijedu zahvatilo Dalmaciju izazvalo je velike probleme duž obale. Split i okolna mjesta našli su se pod udarom olujnog juga, obilnih oborina i izrazitog porasta razine mora, zbog čega su pojedini dijelovi gradova ostali pod vodom.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
| Foto: Zvonimir Barisin
U Kaštelima se more izlilo te su ulice poplavljene
| Foto: Zvonimir Barisin
Jak vjetar dodatno je pogoršao situaciju jer je došlo do snažnog dizanja mora, pa su niže obalne zone bile poplavljene.
| Foto: Zvonimir Barisin
Razina mora uz obalu porasla je više od pola metra, a na pojedinim lokacijama i preko 70 centimetara.
| Foto: Zvonimir Barisin
Posebno kritično bilo je u Trogiru s čiovske strane, dok su u Splitu morem preplavljeni dijelovi Bačvica i Firula. Slični prizori zabilježeni su i u Kaštelima, Vranjicu, Omišu i na Hvaru.
| Foto: Zvonimir Barisin
Situaciju na otvorenom moru dodatno potvrđuju mjerenja DHMZ-ove meteorološko-oceanografske plutače u blizini Palagruže, koja je u dva navrata zabilježila valove visine čak osam metara.
| Foto: Zvonimir Barisin
Obilne kiše koje su zahvatile Dalmaciju nastavak su vremenskog pogoršanja koje je započelo još u utorak na sjevernom Jadranu, gdje je na riječkom području palo i više od 100 litara kiše po četvornom metru
| Foto: Zvonimir Barisin
Za srednju i južnu Dalmaciju na snazi je bio crveni meteoalarm.
| Foto: Zvonimir Barisin
