Obavijesti

Galerija

Komentari 0
CRVENI ALARM

FOTO Olujno nevrijeme u Dalmaciji, pogledajte kako je bilo popodne u Kaštelima...

Olujno jugo i obilna kiša u srijedu su paralizirali velik dio obale. More je prodrlo u gradske zone Splita, Trogira i Kaštela, a deseci trajektnih i katamaranskih linija su obustavljeni zbog ekstremnih uvjeta na moru
Olujno jugo zahvatilo Kaštela
Snažno nevrijeme koje je u srijedu zahvatilo Dalmaciju izazvalo je velike probleme duž obale. Split i okolna mjesta našli su se pod udarom olujnog juga, obilnih oborina i izrazitog porasta razine mora, zbog čega su pojedini dijelovi gradova ostali pod vodom. | Foto: Zvonimir Barisin
1/28
Snažno nevrijeme koje je u srijedu zahvatilo Dalmaciju izazvalo je velike probleme duž obale. Split i okolna mjesta našli su se pod udarom olujnog juga, obilnih oborina i izrazitog porasta razine mora, zbog čega su pojedini dijelovi gradova ostali pod vodom. | Foto: Zvonimir Barisin
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026