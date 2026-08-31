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LEPOGLAVSKE NJUŠKE PLUS+

FOTO Oni su 'gazde' u Kaznionici u Lepoglavi: Upoznajte Gerryja, Jokera i neustrašive šarplanince

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 5 min
FOTO Oni su 'gazde' u Kaznionici u Lepoglavi: Upoznajte Gerryja, Jokera i neustrašive šarplanince
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Njemački ovčari Gerry i Joker zaduženi su za sprječavanje unosa narkotika, a šarplanincima ništa ne može pobjeći. O njima brinu se u licenciranoj uzgajivačnici...

Svakoga dana u sumrak, prije nego se upale svjetla, na osiguranje vanjskog dijela Kaznionice u Lepoglavi stižu i četveronožni zatvorski čuvari - šarplaninci. Oštri, nepovjerljivi i nepotkupljivi, pomažu pravosudnim policajcima u održavanju sigurnosti u hrvatskoj najstarijoj i najpoznatijoj kaznionici. Svake večeri dok ne svane zora oni osiguravaju međuprostor između dva zaštitna zida kaznionice dug više od kilometra. Već pri samom pogledu na njih većina bi zatvorenika brzo odustala od svake pomisli na eventualni bijeg.

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