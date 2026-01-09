Obavijesti

OPREZNO U VOŽNJI

FOTO Opasna ledena kiša pada u Zagrebu, ovako izgledaju ulice

Meteorolozi su za danas izdali narančasto upozorenje, a kiša koja se ledi i snijeg mogući su još tijekom noći i jutra. Iz Zimske službe u Zagrebu su tijekom dana dodatno kreuli u posipanje prometnica
Zagreb: Pada ledena kiša
Vozila Zimske službe Zagrebačkih cesta preventivno sole prometnice na području Grada Zagreba. U 11:00 sati maksimalni kapaciteti upućeni su na sve prometnice I. i II. reda kako bi se kolnici obišli i preventivno posuli solju. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
