FOTO Opasna ledena kiša pada u Zagrebu, ovako izgledaju ulice

Meteorolozi su za danas izdali narančasto upozorenje, a kiša koja se ledi i snijeg mogući su još tijekom noći i jutra. Iz Zimske službe u Zagrebu su tijekom dana dodatno kreuli u posipanje prometnica
Vozila Zimske službe Zagrebačkih cesta preventivno sole prometnice na području Grada Zagreba. U 11:00 sati maksimalni kapaciteti upućeni su na sve prometnice I. i II. reda kako bi se kolnici obišli i preventivno posuli solju.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
U aktivnosti Zimske službe uključeno je i 350 komunalnih djelatnika Čistoće i Zrinjevca, koji nastavljaju s čišćenjem i preventivnim soljenjem: pločnika, pješačkih zona. tramvajskih i autobusnih stajališta drugih javnih površina.
Servisne i interventne ekipe ZET-a raspoređene su duž prometne mreže. Pojačano se nadziru tramvajski koridori i tračnički sklopovi kako bi javni prijevoz funkcionirao bez poteškoća.
Vozačima se preporučuje: izbjegavati putovanja ako nisu nužna, voziti sporije i uz veći razmak, izbjegavati nagla kočenja i ubrzavanja, koristiti zimsku opremu i ispravne gume, poseban oprez na mostovima, nadvožnjacima i u zavojima.
Kako bi se spriječile poteškoće uzrokovane parkiranim vozilima, Sljemenska cesta bit će zatvorena za promet tijekom vikenda 10. i 11. siječnja 2026.
Zatvaranje se odnosi na sva osobna vozila, osim: vozila ZET-a, dostave za planinarske domove, vozila Parka prirode Medvednica, komunalnih vozila.
