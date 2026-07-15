FOTO OPASNE I U BIJEGU Dame s Interpolove tjeralice: Traže ih zbog ubojstava, terorizma...

Na Interpolovim stranicama nalazi se popis osoba za kojima je izdana 'crvena obavijest'. Radi se o zahtjevu upućenom policijskim snagama diljem svijeta da lociraju i privremeno uhite osobu radi izručenja, predaje ili slične pravne radnje. Crvena obavijest nije međunarodni uhidbeni nalog. Osobe su tražene na temelju nacionalnog uhidbenog naloga države članice ili međunarodnog tribunala. Među objavljenim obavijestima nalaze se i žene tražene zbog teških kaznenih djela, uključujući ubojstva, terorizam, trgovinu drogom i druge zločine,,. Ako posjedujete informacije o nekoj od ovih osoba, kontaktirajte lokalnu policiju ili Interpol.
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Perugine Teixeira, Bruna. Državljanka Brazila u dobi od 37 godina. Govori portugalski jezik. Traži je Brazil zbog pokušaja ubojstva...
| Foto: interpol
Perugine Teixeira, Bruna. Državljanka Brazila u dobi od 37 godina. Govori portugalski jezik. Traži je Brazil zbog pokušaja ubojstva... |
Foto: interpol
Perugine Teixeira, Bruna. Državljanka Brazila u dobi od 37 godina. Govori portugalski jezik. Traži je Brazil zbog pokušaja ubojstva...
| Foto: interpol
Tapia Escalera, Wilma. Državljanka Bolivije u dobi od 39 godina. Govori španjolski jezik. Traži je Brazil zbog trgovine drogom.
| Foto: interpol
Rios Gomez, Wendy Marbelys. Državljanka Venezuele, ima 46 godina. Govori španjolski jezik. Traži je Venezuela zbog terorizma, financiranje terorizma, zločinačkog udruživanja i pranja novca.
| Foto: interpol
Jones, Naomi. Državljanka Jamajke, ima 29 godina. Traži je Jamajka - izazvala je prometnu nesreću opasnom vožnjom. Jedna osoba je smrtno stradala u toj nesreći.
| Foto: interpol
Abakarova, Shannel. Ruska državljanka u dobi od 31 godine. Govori ruski jezik. Traži je Rusija zbog sudjelovanja u aktivnostima terorističke organizacije, sudjelovala u ilegalnoj oružanoj skupini...
| Foto: interpol
Perez Gomez, Rosalinda. Državljanka Guatemale u dobi od 33 godine. Ima crnu kosu i crne oči. Govori španjolski jezik. Traži je Guatemala zbog ubojstva iz nehaja.
| Foto: interpol
Bernabe Mamani, Rosaly. Državljanka Bolivije, ima 32 godine. Govori španjolski jezik. Traži je Bolivija zbog ubojstva.
| Foto: interpol
Suleimanova, Seda. Državljanka Rusije u dobi od 36 godina. Visoka je 165 cm, govori ruski i čečenski jezik. Traži je Rusija zbog sudjelovanaj u aktivnostima terorističke organizacije, sudjelovanja u aktivnostima ilegalne naoružane skupine...
| Foto: interpol
Lopez De Aguirre, Sara Beatriz. Državljanka El Salvadora u dobi od 40 godina. Govori španjolski jezik. Traži je El Salvador zbog trgovine ljudima i zločinačkog udruživanja.
| Foto: interpol
Torres Quintanilla, Sonia Estela. Državljanka El Salvadora, ima 54 godine. Govori španjolski jezik. Traži je El Salvador zbog sudjelovanja u radu terorističke organizacije i teške iznude.
| Foto: interpol
Gafarova, Irina. Ima rusko i uzbekistansko državljanstvo, stara je 55 godina. Visoka je 165 cm, ima crnu kosu i smeđe oči. Traži je Rusija. Na stranicama Interpola je navedeno kako je Rusija traži jer je sudjelovala u aktivnostima terorističke organizacije te je prošla obuku s ciljem terorističkog djelovanja...
| Foto: Interpol
Canahui Morales, Lesly Sarai. Državljanka Guatemale u dobi od 30 godina. Ima crnu kosu i smeđe oči. Govori španjolski jezik. Traži je Guatemala zbog ubojstva i zločinačkog udruživanja.
| Foto: interpol
Hoenigschnabl, Olga. Ruska državljanka u dobi od 61 godinu. Govori ruski i engleski jezik. Traži je Rusija zbog organiziranja i sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji putem svojeg službenog položaja, zloupotrebe položaja i prijevare u velikim razmjerima.
| Foto: interpol
Musaitova, Marina. Državljanka Rusije, ima 41 godinu. Visoka je 160 cm, ima crnu kosu i smeđe oči. Govori ruski i čečenski jezik. Traži je Rusija zbog sudjelovanja u aktivnostima terorističke organizacije, sudjelovanja u aktivnostima ilegalne naoružane skupine...
| Foto: interpol
Orujova, Ruhangiz. Državljanka Azerbajdžana u dobi od 39 godina. Visoka je 156 cm, ima smeđe oči. Govori ruski i turski jezik. Traži je Azerbajdžan zbog trgovine ljudima i nezakonitih radnji s dokumentima.
| Foto: interpol