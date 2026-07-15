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FOTO OPASNE I U BIJEGU Dame s Interpolove tjeralice: Traže ih zbog ubojstava, terorizma...

Na Interpolovim stranicama nalazi se popis osoba za kojima je izdana 'crvena obavijest'. Radi se o zahtjevu upućenom policijskim snagama diljem svijeta da lociraju i privremeno uhite osobu radi izručenja, predaje ili slične pravne radnje. Crvena obavijest nije međunarodni uhidbeni nalog. Osobe su tražene na temelju nacionalnog uhidbenog naloga države članice ili međunarodnog tribunala. Među objavljenim obavijestima nalaze se i žene tražene zbog teških kaznenih djela, uključujući ubojstva, terorizam, trgovinu drogom i druge zločine,,. Ako posjedujete informacije o nekoj od ovih osoba, kontaktirajte lokalnu policiju ili Interpol.
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FOTO OPASNE I U BIJEGU Dame s Interpolove tjeralice: Traže ih zbog ubojstava, terorizma...
Perugine Teixeira, Bruna. Državljanka Brazila u dobi od 37 godina. Govori portugalski jezik. Traži je Brazil zbog pokušaja ubojstva... | Foto: interpol
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Perugine Teixeira, Bruna. Državljanka Brazila u dobi od 37 godina. Govori portugalski jezik. Traži je Brazil zbog pokušaja ubojstva... | Foto: interpol
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